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Пандемія: випадки нового штаму коронавірусу зафіксували також у Пакистані

Київ • УНН

 • 19561 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Медики в Пакистані виявили у вівторок три випадки зараження агресивнішим штамом коронавірусу, виявленим раніше у Великій Британії. Про це в Twitter повідомила пресслужба департаменту охорони здоров’я та соціального розвитку провінції Сінд, пише УНН.

Пандемія: випадки нового штаму коронавірусу зафіксували також у Пакистані

За наявними даними, 12 осіб, які повернулися в Пакистан з Великої Британії, пройшли обов’язкове тестування на коронавірус. Шість зразків дали позитивний результат, а три показали 95%-вий збіг з новим різновидом генома вірусу. Всі випадки виявлені в Карачі.

Департамент охорони здоров’я провінції продовжує встановлювати коло людей, що мали контакти з інфікованими.

За час пандемії в Пакистані зареєстровано 475 085 випадків зараження коронавірусом. Від ускладнень COVID-19 померли 9 992 людини, 425 494 пацієнта одужали.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Пакистані 471 335 випадків хвороби, 9 874 людини загинули.

Karachi (29.12.2020): Samples of 3 UK returnees show a 95% match to the new Corona Virus variant from UK in the first phase of Genotyping. #SindhHealth pic.twitter.com/4UUTSMTOQa

— Health and Population Welfare Department, Sindh (@SindhHealthDpt) December 29, 2020

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