Пандемия коронавируса: в Китае объявлен траур по погибшим за COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 74884 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 88285 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100198 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 98087 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107056 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 93153 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103701 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106170 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131176 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Пандемия коронавируса: в Китае объявлен траур по погибшим за COVID-19

Пандемия коронавируса: в Китае объявлен траур по погибшим за COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11605 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. 4 апреля объявлено в Китае днем общенационального траура по погибшим от коронавирусной инфекции и врачам, которые пожертвовали жизнью ради спасения людей, сообщает государственное китайское агентство Xinhua, отмечает УНН.

В субботу в стране будут отменены все общественные развлекательные мероприятия; на зданиях, в том числе в дипломатических миссиях, будут приспущены флаги.

В 10:00 утра (04:00 по киевскому времени) умерших почтят трехминутными молчанием.

С начала эпидемии, центром которой стал город Ухань в провинции Хубэй, коронавируса в Китае переболели более 82 тысяч человек. 3,3 тысячи человек умерли.

Общее количество больных COVID-19 во всем мире, по данным университета Джонса Хопкинса, превысило миллион человек. Более 53 тысяч человек умерли. 211 тысяч человек выздоровели.

Город Ухань в разгар COVID-19 на территории Китая:

Ground zero: Eight days in Wuhan, cut off from the world.

For eight days, an @AFP team covered the chaos caused by the #coronavirus outbreak in Wuhan, witnessing how life in the Chinese city of 11 million has been turned upside down pic.twitter.com/gqdZhh68HT

— AFP news agency (@AFP) February 11, 2020

Добавим, медики считают, что определили “нулевого пациента” в Китае.

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