Пандемия коронавируса: в Китае объявлен траур по погибшим за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. 4 апреля объявлено в Китае днем общенационального траура по погибшим от коронавирусной инфекции и врачам, которые пожертвовали жизнью ради спасения людей, сообщает государственное китайское агентство Xinhua, отмечает УНН.
В субботу в стране будут отменены все общественные развлекательные мероприятия; на зданиях, в том числе в дипломатических миссиях, будут приспущены флаги.
В 10:00 утра (04:00 по киевскому времени) умерших почтят трехминутными молчанием.
С начала эпидемии, центром которой стал город Ухань в провинции Хубэй, коронавируса в Китае переболели более 82 тысяч человек. 3,3 тысячи человек умерли.
Общее количество больных COVID-19 во всем мире, по данным университета Джонса Хопкинса, превысило миллион человек. Более 53 тысяч человек умерли. 211 тысяч человек выздоровели.
Город Ухань в разгар COVID-19 на территории Китая:
Ground zero: Eight days in Wuhan, cut off from the world.
For eight days, an @AFP team covered the chaos caused by the #coronavirus outbreak in Wuhan, witnessing how life in the Chinese city of 11 million has been turned upside down pic.twitter.com/gqdZhh68HT
Добавим, медики считают, что определили “нулевого пациента” в Китае.