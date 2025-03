Пандемия коронавируса: в Китае объявлен траур по погибшим за COVID-19

В субботу в стране будут отменены все общественные развлекательные мероприятия; на зданиях, в том числе в дипломатических миссиях, будут приспущены флаги.

В 10:00 утра (04:00 по киевскому времени) умерших почтят трехминутными молчанием.

С начала эпидемии, центром которой стал город Ухань в провинции Хубэй, коронавируса в Китае переболели более 82 тысяч человек. 3,3 тысячи человек умерли.

Общее количество больных COVID-19 во всем мире, по данным университета Джонса Хопкинса, превысило миллион человек. Более 53 тысяч человек умерли. 211 тысяч человек выздоровели.

Город Ухань в разгар COVID-19 на территории Китая:

Ground zero: Eight days in Wuhan, cut off from the world.



For eight days, an @AFP team covered the chaos caused by the #coronavirus outbreak in Wuhan, witnessing how life in the Chinese city of 11 million has been turned upside down pic.twitter.com/gqdZhh68HT

— AFP news agency (@AFP) February 11, 2020

Добавим, медики считают, что определили “нулевого пациента” в Китае.