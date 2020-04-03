Пандемія коронавірусу: у Китаї оголошено жалобу за загиблими через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. 4 квітня оголошено в Китаї днем загальнонаціональної жалоби за загиблими від коронавірусної інфекції і лікарям, які пожертвували життям заради порятунку людей, повідомляє державне китайське агентство Xinhua, зазначає УНН.
У суботу в країні будуть скасовані всі громадські розважальні заходи; на будівлях, в тому числі в дипломатичних місіях, приспустять прапори.
О 10:00 ранку (04:00 за київським часом) померлих вшанують трихвилинним мовчанням.
З початку епідемії, осередком якої стало місто Ухань в провінції Хубей, коронавірусом в Китаї перехворіли понад 82 тисяч осіб. 3,3 тисячі осіб померли.
Загальна кількість хворих COVID-19 в усьому світі, за даними університету Джонса Хопкінса, перевищила мільйон чоловік. Понад 53 тисяч людей померли. 211 тисяч осіб одужали.
Місто Ухань у розпал COVID-19 на території Китаю:
Ground zero: Eight days in Wuhan, cut off from the world.
For eight days, an @AFP team covered the chaos caused by the #coronavirus outbreak in Wuhan, witnessing how life in the Chinese city of 11 million has been turned upside down pic.twitter.com/gqdZhh68HT
Додамо, медики вважають, що визначили "нульового пацієнта" у Китаї.