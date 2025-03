Пандемія коронавірусу: у Китаї оголошено жалобу за загиблими через COVID-19

У суботу в країні будуть скасовані всі громадські розважальні заходи; на будівлях, в тому числі в дипломатичних місіях, приспустять прапори.

О 10:00 ранку (04:00 за київським часом) померлих вшанують трихвилинним мовчанням.

З початку епідемії, осередком якої стало місто Ухань в провінції Хубей, коронавірусом в Китаї перехворіли понад 82 тисяч осіб. 3,3 тисячі осіб померли.

Загальна кількість хворих COVID-19 в усьому світі, за даними університету Джонса Хопкінса, перевищила мільйон чоловік. Понад 53 тисяч людей померли. 211 тисяч осіб одужали.

Місто Ухань у розпал COVID-19 на території Китаю:

Додамо, медики вважають, що визначили "нульового пацієнта" у Китаї.