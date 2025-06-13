Ответ заставит врага пожалеть: аятолла Хаменеи, президент и МИД Ирана прокомментировали ночную атаку Израиля
Киев • УНН
Аятолла Хаменеи заявил о суровом наказании Израилю за нападение. Президент Ирана добавил, что ответ заставит "врага пожалеть". МИД возлагает ответственность на США.
Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи заявил, что после нападения на жилые районы в некоторых иранских городах, включая Тегеран, Израиль ждет суровое наказание. Также это событие прокомментировали президент страны Масуд Пезешкиан и министерство иностранных дел, пишет УНН со ссылкой на Press TV и Al Jazeera.
Детали
"Сионистский режим приготовил себе "горькую и болезненную судьбу" последним нападением", - заявил Хаменеи.
В свою очередь, президент Пезешкиан заявил, что Иран не будет молчать после дерзких атак Израиля, предупреждая, что "мощный" ответ Исламской Республики заставит "врага пожалеть о своем неразумном поступке".
"Законный и мощный ответ Исламской Республики Иран заставит врага пожалеть о своих бессмысленных действиях", - заявил Пезешкиан.
Обращаясь к нации, президент призвал иранцев оставаться едиными и поддержать правительство.
Также МИД Ирана заявило, что Соединенные Штаты несут ответственность за опасные последствия террористического акта агрессии Израиля, который нарушил территориальную целостность и национальный суверенитет страны.
"США несут ответственность за последствия "авантюризма Израиля", - заявили в МИД Ирана.
Дополнение
В ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране. Впоследствии Израиль подтвердил атаку на ядерные объекты Ирана. В Иране подтвердили гибель 6 ученых-ядерщиков.