Ответ заставит врага пожалеть: аятолла Хаменеи, президент и МИД Ирана прокомментировали ночную атаку Израиля

Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи заявил, что после нападения на жилые районы в некоторых иранских городах, включая Тегеран, Израиль ждет суровое наказание. Также это событие прокомментировали президент страны Масуд Пезешкиан и министерство иностранных дел, пишет УНН со ссылкой на Press TV и Al Jazeera.

Детали

"Сионистский режим приготовил себе "горькую и болезненную судьбу" последним нападением", - заявил Хаменеи.

В свою очередь, президент Пезешкиан заявил, что Иран не будет молчать после дерзких атак Израиля, предупреждая, что "мощный" ответ Исламской Республики заставит "врага пожалеть о своем неразумном поступке".

"Законный и мощный ответ Исламской Республики Иран заставит врага пожалеть о своих бессмысленных действиях", - заявил Пезешкиан.

Обращаясь к нации, президент призвал иранцев оставаться едиными и поддержать правительство.

Также МИД Ирана заявило, что Соединенные Штаты несут ответственность за опасные последствия террористического акта агрессии Израиля, который нарушил территориальную целостность и национальный суверенитет страны.

"США несут ответственность за последствия "авантюризма Израиля", - заявили в МИД Ирана.

Дополнение

В ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране. Впоследствии Израиль подтвердил атаку на ядерные объекты Ирана. В Иране подтвердили гибель 6 ученых-ядерщиков.