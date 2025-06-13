Відповідь змусить ворога пошкодувати: аятолла Хаменеї, президент та МЗС Ірану прокоментували нічну атаку Ізраїлю

Верховний лідер Ірану аятола Сейєд Алі Хаменеї заявив, що після нападу на житлові райони в деяких іранських містах, включаючи Тегеран, на Ізраїль чекає суворе покарання. Також цю подію прокоментували президент країни Масуд Пезешкіан та міністерство закордонних справ, пише УНН з посиланням на Press TV та Al Jazeera.

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"Сіоністський режим приготував собі "гірку та болісну долю" останнім нападом", - заявив Хаменеї.

В свою чергу, президент Пезешкіан заявив, що Іран не мовчатиме після зухвалих атак Ізраїлю, попереджаючи, що "потужна" відповідь Ісламської Республіки змусить "ворога пошкодувати про свій нерозумний вчинок".

"Законна та потужна відповідь Ісламської Республіки Іран змусить ворога пошкодувати про свої безглузді дії", - заявив Пезешкіан.

Звертаючись до нації, президент закликав іранців залишатися єдними та підтримати уряд.

Також МЗС Ірану заявило, що Сполучені Штати є відповідальними за небезпечні наслідки терористичного акту агресії Ізраїлю, який порушив територіальну цілісність та національний суверенітет країни.

"США несуть відповідальність за наслідки "авантюризму Ізраїлю", - заявили в МЗС Ірану.

Доповнення

У ніч на п'ятницю, 13 червня, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні. Згодом Ізраїль підтвердив атаку на ядерні об'єкти Ірану. В Ірані підтвердили загибель 6 вчених-ядерників.