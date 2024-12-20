Орбан хочет дождаться Трампа, прежде чем продлевать санкции ЕС против РФ - Bloomberg

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил лидерам ЕС, что хочет дождаться инаугурации в США своего союзника Дональда Трампа, прежде чем решать, продолжать ли санкции блока против России, со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

ЕС ввел 15 пакетов санкций против москвы из-за ее вторжения в Украину, которые необходимо продлевать каждые шесть месяцев.

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До сих пор это было обычным решением, но продолжение требует единодушной поддержки 27 государств-членов, что может позволить Орбану наложить вето. В конце однодневного саммита ЕС в четверг Орбан удивил своих коллег, сказав, что не готов продвигаться с продлением, сообщили источники.

ЕС часто сталкивался с препятствиями с Орбаном, который заблокировал ряд шагов, направленных на дальнейшее наказание России или помощь Украине. Он был близким союзником Трампа и в начале этого месяца ездил во Флориду, чтобы встретиться с ним лично.

На саммите на этой неделе в Брюсселе ЕС уже впал в нелегкую игру ожидания, и лидеры были в режиме ожидания, чтобы увидеть, что он на самом деле сделает, когда вернется в Белый дом, пишет издание.

«Главным посланием сегодня была полная поддержка Украины, пока это необходимо», - заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в четверг вечером.

Но возвращение Трампа, как пишет издание, застало ЕС в самом уязвимом моменте за последние годы, заставив лидеров вместе искать путь вперед.

Встреча, которая имела целью достижение единства, ознаменовалась некоторыми заметными отсутствиями. Президент Франции Эммануэль Макрон пропустил саммит, чтобы оценить ущерб от наводнений на французской территории в Индийском океане. Премьер Италии Джорджа Мелони рано покинула встречу из-за гриппа. Канцлер Германии Олаф Шольц был там, но политически «хромал» дома, в ожидании внеочередных выборов.

И, как отмечается, Орбан сыграл ведущую роль на завершающей пресс-конференции саммита, где он отметил, что в США вскоре будет новый президент.

«Я предлагаю европейцам проявить стратегическое терпение», - сказал Орбан журналистам.

Как указывает издание, европейским правительствам будет трудно заполнить любой вакуум в помощи Украине, оставленный США.

ЕС должен «тратить больше денег на оборону, вот короткий ответ», заявила журналистам премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Шольц, который ранее в этом месяце получил вотум недоверия в парламенте, заявил, что уверен, что внешнеполитическое сотрудничество с США продолжится при администрации Трампа. Он говорил с Трампом по телефону в четверг.

«Я абсолютно уверен, что США, как и Европа, продолжат поддерживать Украину, - сказал Шольц журналистам о своей беседе с Трампом. - Но, конечно, с четкой перспективой, что для Украины будет справедливый мир, что она сможет защитить свой суверенитет и что убийства прекратятся».