Определился первый соперник сборной Украины на футбольном турнире Олимпиады-2024

Стал известен первый соперник сборной Украины на футбольном турнире Олимпиады-2024. Это будет команда Ирака, сообщает Сhampion, передает УНН.

Детали

В Азии завершился отбор на футбольный турнир летних Олимпийских игр-2024. В матче за третье место на Кубке Азии U-23 сборная Ирака победила команду Индонезии со счетом 2:1 и завоевала путевку на Игры.

Итак, Украина встретится в группе B с Аргентиной, Марокко и Ираком. Именно Ирак станет соперником сборной Украины.

Расписание матчей сборной Украины

24 июля, 20:00. Украина - Ирак

27 июля, 18:00. Украина - Марокко

30 июля, 18:00. Украина - Аргентина

Футбольный турнир ОИ-2024 будет проходить с 24 июля по 10 августа. Кроме города-хозяина Парижа, матчи также будут играть в Бордо, Десин-Шарпье, Марселе, Нанте, Ницце и Сент-Этьене. В стадию плей-офф из каждой группы выйдут по две команды.

Напомним,

Сборная Украины U-23 впервые в истории сыграет на Олимпиаде. Соревнования состоятся с 24 июля по 9 августа. В турнире могут сыграть не более 3-х игроков, старше 23 лет.

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