Объявлен состав сборной беженцев для участия в Олимпийских играх 2024 года

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
  •  72588 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

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"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
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"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

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Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
  •  100197 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
  •  105988 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  125425 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  124535 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119080 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115018 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101856 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

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Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  275846 просмотра

Объявлен состав сборной беженцев для участия в Олимпийских играх 2024 года

Тридцать шесть спортсменов из 11 стран вошли в состав олимпийской команды беженцев, представляющих интересы миллионов перемещенных лиц по всему миру, и будут соревноваться в 12 видах спорта на Олимпийских играх в Париже в этом году.

спорт •   •  3772 просмотра
Объявлен состав сборной беженцев для участия в Олимпийских играх 2024 года

SHOT: в Москве горит завод по производству искусственного камня

На фабрике искусственного камня на востоке Москвы вспыхнул крупный пожар, площадь горения составила 2 500 квадратных метров, есть угроза обвала крыши, а наличие людей внутри здания выясняется.

Общество •   •  5305 просмотра
SHOT: в Москве горит завод по производству искусственного камня

Армия рф обстреляла село на Харьковщине: погиб 66-летний мужчина

Во время обстрела села Новоосиново Купянского района на территории частного домовладения погиб 66-летний мужчина.

Война •   •  5460 просмотра
Армия рф обстреляла село на Харьковщине: погиб 66-летний мужчина

Оперативность важна: Зеленский поручил Умерову, Кулебе и Сырскому работать с партнерами и ускорить поставки оружия

Президент Зеленский поручил чиновникам работать с партнерами, чтобы ускорить поставки оружия в Украину для ее солдат.

Война •   •  8039 просмотра
Оперативность важна: Зеленский поручил Умерову, Кулебе и Сырскому работать с партнерами и ускорить поставки оружия

Ряд взрывов прогремел в оккупированном Мариуполе

В оккупированном Мариуполе прогремела серия взрывов, а в оккупированном Бердянске произошел взрыв и последующий пожар.

Война •   •  7151 просмотра
Ряд взрывов прогремел в оккупированном Мариуполе

Руководство рф поставило задачу любым способом сорвать Саммит мира в Швейцарии - Ермак

Руководство россии работает над тем, чтобы сорвать Глобальный саммит мира в Швейцарии, сотрудничая со странами, политиками, СМИ и распространяя фейковые нарративы, заявил Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины.

политика •   •  8272 просмотра
Руководство рф поставило задачу любым способом сорвать Саммит мира в Швейцарии - Ермак

В Бердянске прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Оккупанты утверждают, что "горит камыш"

В оккупированном Бердянске произошел взрыв с последующим пожаром, хотя оккупанты утверждают, что это просто "горит камыш".

Война •   •  8811 просмотра
В Бердянске прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Оккупанты утверждают, что "горит камыш"

Украина делает все возможное, чтобы Китай принял участие в Глобальном саммите мира - ОП

Украина делает все возможное для обеспечения участия Китая в Глобальном саммите мира в Швейцарии 15-16 июня, поскольку присутствие Китая имеет решающее значение для достижения справедливого и длительного мира, основанного на территориальной целостности, суверенитете Украины и возвращении всех заключенных и депортированных детей.

Война •   •  11329 просмотра
Украина делает все возможное, чтобы Китай принял участие в Глобальном саммите мира - ОП

Власти Одесской области постоянно просят иностранных партнеров усилить ПВО - Харлов

Одесская область срочно нуждается в усилении систем противовоздушной обороны, чтобы защитить своих граждан от российских ракетных атак, заявил заместитель председателя Одесской областной государственной администрации.

Война •   •  10249 просмотра
Власти Одесской области постоянно просят иностранных партнеров усилить ПВО - Харлов

Защита границы с рф и украинских громад в нескольких областях: Зеленский раскрыл детали доклада Сырского

Президент Зеленский обнародовал подробности из доклада начальника Генштаба Сырского о защите границы с россией и громад в нескольких регионах, уделив максимальное внимание Покровскому направлению и другим районам Донецкой и Харьковской областей.

Война •   •  13469 просмотра
Защита границы с рф и украинских громад в нескольких областях: Зеленский раскрыл детали доклада Сырского