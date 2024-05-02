Оголошено склад збірної біженців для участі в Олімпійських іграх 2024 року

Членами олімпійської збірної біженців було названо 36 спортсменів з 11 країн. Вони змагатимуться у 12 видах спорту під час Ігор у Парижі цього року. Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, передає УНН.

Збірна біженців, яка представляє інтереси мільйонів переміщених осіб по всьому світу, візьме участь в Олімпійських іграх втретє. За даними УВКБ, станом на вересень 2023 року у світі налічувалося близько 114 мільйонів осіб, які змушені були покинути свої домівки. Уперше збірна біженців змагатиметься під власною емблемою.

Склад команди був затверджений виконавчим комітетом МОК на основі низки критеріїв, включно з, насамперед, результатами кожного спортсмена і його статусом біженця, підтвердженим УВКБ.

"Ми вітаємо всіх вас із розпростертими обіймами. Ви збагачуєте нашу олімпійську спільноту і наші суспільства", - сказав президент МОК Томас Бах, звертаючись до всіх членів збірної.

"Олімпійська команда біженців повинна нагадати нам про стійкість, мужність і надії всіх тих, хто був змушений покинути свої будинки через війну і переслідування. Ці спортсмени уособлюють собою те, на що здатні люди навіть перед обличчям екстремальних негараздів", - сказав Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

"Спорт може запропонувати перепочинок, втечу від повсякденних турбот, відчуття безпеки, момент задоволення. Це може дати людям шанс зцілитися фізично і психологічно та знову стати частиною суспільства", - додав він.

До збірної увійшли біженці із Сирії, Ірану, Афганістану, Камеруну, Конго, Ефіопії, Куби, Венесуели, Судану, Еритреї, Південного Судану.