Визначився перший суперник збірної України на футбольному турнірі Олімпіади-2024
Київ • УНН
Першим суперником України в групі B олімпійського футбольного турніру 2024 року стане Ірак, який забезпечив собі місце в групі, перемігши Індонезію з рахунком 2:1 у матчі за третє місце на Кубку Азії серед молодіжних збірних U-23.
Став відомим перший суперник збірної України на футбольному турнірі Олімпіади-2024. Це буде команда Іраку, повідомляє Сhampion, передає УНН.
Деталі
В Азії завершився відбір на футбольний турнір літніх Олімпійських ігор-2024. У матчі за третє місце на Кубку Азії U-23 збірна Іраку перемогла команду Індонезії з рахунком 2:1 і завоювала путівку на Ігри.
Отже, Україна зустрінеться у групі B з Аргентиною, Марокко та Іраком. Саме Ірак стане суперником збірної України.
Розклад матчів збірної України
- 24 липня, 20:00. Україна – Ірак
- 27 липня, 18:00. Україна – Марокко
- 30 липня, 18:00. Україна – Аргентина
Футбольний турнір ОІ-2024 відбуватиметься з 24 липня по 10 серпня. Окрім міста-господаря Парижа, матчі також гратимуть у Бордо, Десін-Шарп'є, Марселі, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні. У стадію плей-оф з кожної групи вийдуть по дві команди.
Нагадаємо
Збірна України U-23 вперше в історії зіграє на Олімпіаді. Змагання відбудуться з 24 липня по 9 серпня. У турнірі можуть зіграти не більше 3-х гравців, старших за 23 роки.
Оголошено склад збірної біженців для участі в Олімпійських іграх 2024 року02.05.24, 22:14 • 24168 переглядiв