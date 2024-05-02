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Визначився перший суперник збірної України на футбольному турнірі Олімпіади-2024

Визначився перший суперник збірної України на футбольному турнірі Олімпіади-2024

Київ • УНН

 • 25117 перегляди

Першим суперником України в групі B олімпійського футбольного турніру 2024 року стане Ірак, який забезпечив собі місце в групі, перемігши Індонезію з рахунком 2:1 у матчі за третє місце на Кубку Азії серед молодіжних збірних U-23.

Став відомим перший суперник збірної України на футбольному турнірі Олімпіади-2024. Це буде команда Іраку, повідомляє Сhampion, передає УНН.

Деталі

В Азії завершився відбір на футбольний турнір літніх Олімпійських ігор-2024. У матчі за третє місце на Кубку Азії U-23 збірна Іраку перемогла команду Індонезії з рахунком 2:1 і завоювала путівку на Ігри.

Отже, Україна зустрінеться у групі B з Аргентиною, Марокко та Іраком. Саме Ірак стане суперником збірної України.

Розклад матчів збірної України

  • 24 липня, 20:00. Україна – Ірак
  • 27 липня, 18:00. Україна – Марокко
  • 30 липня, 18:00. Україна – Аргентина

Футбольний турнір ОІ-2024 відбуватиметься з 24 липня по 10 серпня. Окрім міста-господаря Парижа, матчі також гратимуть у Бордо, Десін-Шарп'є, Марселі, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні. У стадію плей-оф з кожної групи вийдуть по дві команди.

Нагадаємо

Збірна України U-23 вперше в історії зіграє на Олімпіаді. Змагання відбудуться з 24 липня по 9 серпня. У турнірі можуть зіграти не більше 3-х гравців, старших за 23 роки.

Оголошено склад збірної біженців для участі в Олімпійських іграх 2024 року02.05.24, 22:14 • 24168 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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