Оползень на турецкой золотодобывающей шахте вызвал беспокойство из-за загрязнения реки Евфрат цианидами

Оползень на золотом руднике в восточной части Турции вызвал беспокойство относительно загрязнения цианидом самой длинной реки Западной Азии. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как сообщил журналистам министр внутренних дел Али Ерликая, в результате инцидента на шахте Коплер десять миллионов кубических метров земли переместились на 200-метровый склон, а девять пропавших без вести рабочих все еще остаются под землей.

В то же время Офис президента Реджепа Тайипа Эрдогана опроверг обвинения в том, что загрязненная цианидами земля загрязнила Евфрат, 2800-километровую реку, которая протекает через Турцию, Сирию и Ирак.

Загрязнения пока не обнаружено, - говорится в заявлении Министерства охраны окружающей среды.

Министерство энергетики и природных ресурсов не ответило на вопрос издания, будет ли отозвано разрешение на деятельность рудника.

Напомним

В турецкой провинции Эрзинджан произошел обвал на золотодобывающей шахте, под завалами оказались 9 рабочих.