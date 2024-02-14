Оползень на турецкой золотодобывающей шахте вызвал беспокойство из-за загрязнения реки Евфрат цианидами
Киев • УНН
Оползень на золотом руднике на востоке Турции вызвал беспокойство относительно потенциального загрязнения реки Евфрат цианидами из обвалившейся шахты.
Оползень на золотом руднике в восточной части Турции вызвал беспокойство относительно загрязнения цианидом самой длинной реки Западной Азии. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Как сообщил журналистам министр внутренних дел Али Ерликая, в результате инцидента на шахте Коплер десять миллионов кубических метров земли переместились на 200-метровый склон, а девять пропавших без вести рабочих все еще остаются под землей.
В то же время Офис президента Реджепа Тайипа Эрдогана опроверг обвинения в том, что загрязненная цианидами земля загрязнила Евфрат, 2800-километровую реку, которая протекает через Турцию, Сирию и Ирак.
Загрязнения пока не обнаружено,
Министерство энергетики и природных ресурсов не ответило на вопрос издания, будет ли отозвано разрешение на деятельность рудника.
Напомним
В турецкой провинции Эрзинджан произошел обвал на золотодобывающей шахте, под завалами оказались 9 рабочих.
Оползень на турецкой золотодобывающей шахте вызвал беспокойство из-за загрязнения реки Евфрат цианидами
Оползень на золотом руднике на востоке Турции вызвал беспокойство относительно потенциального загрязнения реки Евфрат цианидами из обвалившейся шахты.
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