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Зсув на турецькій золотодобувній шахті викликав занепокоєння через забруднення річки Євфрат ціанідами

Зсув на турецькій золотодобувній шахті викликав занепокоєння через забруднення річки Євфрат ціанідами

Київ • УНН

 • 23602 перегляди

Зсув на золотому руднику на сході Туреччини викликав занепокоєння щодо потенційного забруднення річки Євфрат ціанідами з шахти, що обвалилася.

Зсув на золотій копальні в східній частині Туреччини викликав занепокоєння щодо забруднення ціанідом найдовшої річки Західної Азії. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Як повідомив журналістам міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая, внаслідок інциденту на шахті Коплер десять мільйонів кубічних метрів землі перемістилися на 200-метровий схил, а дев’ять зниклих безвісти робітників все ще залишаються під землею.

Водночас Офіс президента Реджепа Таїпа Ердогана спростував звинувачення в тому, що забруднена ціанідами земля забруднила Євфрат, 2800-кілометрову річку, яка протікає через Туреччину, Сирію та Ірак.

Забруднення наразі не виявлено,

- йдеться в заяві Міністерства охорони навколишнього середовища.

Міністерство енергетики та природних ресурсів не відповіло на запитання видання, чи буде відкликано дозвіл на діяльність копальні.

Нагадаємо

У турецькій провінції Ерзінджан стався обвал на золотодобувній шахті, під завалами опинилися 9 робітників.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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