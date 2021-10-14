Алексей Навальный и афганские женщины вошли в шорт-лист Премии Сахарова
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Заключенный лидер российской оппозиции Алексей Навальный и группа афганских женщин вошли в список претендентов на высшую награду Европейского союза в области прав человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на депутата Европарламента Хильде Вотманс в Twitter.
Детали
Завершает тройку финальных номинантов на Премию Сахарова заключенный боливийский политик и бывший временно исполняющий обязанности президента Жанин Аньез.
Навальный, яростный противник президента России Владимира Путина, был заключен в тюрьму в этом году по возвращению в Россию из Германии, где он лечился от отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок", в котором он обвиняет Кремль.
Судьба афганских женщин вновь оказалась в центре внимания с тех пор, как талибы пришли к власти после ухода американских военных из страны в августе.
Несмотря на первоначальные обещания защитить права женщин, особенно в сфере образования, "Талибан" подвергся критике, в том числе со стороны Организации Объединенных Наций, за несоблюдение этих обязательств. В список номинированных женщин вошли правозащитники, журналистка и деятели культуры.
Жанин Аньез, бывший временный президент Боливии, которая в течение года руководила страной, была арестована в марте, когда официальные лица восстановленного левого правительства преследовали лиц, причастных к свержению лидера социалистов Эво Моралеса в 2019 году.
Победитель премии будет объявлен в среду, 20 октября, а сама премия в размере 50 тысяч евро будет вручена на заседании Европейского парламента 15 декабря в Страсбурге, Франция.
The following three candidates have been shortlisted for the #Sakharovprize 2021 by the @EP_ForeignAff and @EP_Development
Alexei @navalny
Afghan women
Jeanine Áñez
Stay tuned for the final decision on October 21st! pic.twitter.com/Rh9UBHfYci
Справка
Премия "За свободу мысли", названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, была основана Европейским парламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям, которые отличились в деле защиты прав человека и основных свобод. Размер премии составляет 50 тысяч евро. В 2020 году премию получила белорусская оппозиция, а в 2018 году - украинский режиссер Олег Сенцов, которого в то время удерживали в тюрьме в России.