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Алексей Навальный и афганские женщины вошли в шорт-лист Премии Сахарова

Алексей Навальный и афганские женщины вошли в шорт-лист Премии Сахарова

Киев  •  УНН

 • 18453 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Заключенный лидер российской оппозиции Алексей Навальный и группа афганских женщин вошли в список претендентов на высшую награду Европейского союза в области прав человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на депутата Европарламента Хильде Вотманс в Twitter.

Детали

Завершает тройку финальных номинантов на Премию Сахарова заключенный боливийский политик и бывший временно исполняющий обязанности президента Жанин Аньез.

Навальный, яростный противник президента России Владимира Путина, был заключен в тюрьму в этом году по возвращению в Россию из Германии, где он лечился от отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок", в котором он обвиняет Кремль.

Судьба афганских женщин вновь оказалась в центре внимания с тех пор, как талибы пришли к власти после ухода американских военных из страны в августе.

Несмотря на первоначальные обещания защитить права женщин, особенно в сфере образования, "Талибан" подвергся критике, в том числе со стороны Организации Объединенных Наций, за несоблюдение этих обязательств. В список номинированных женщин вошли правозащитники, журналистка и деятели культуры.

Жанин Аньез, бывший временный президент Боливии, которая в течение года руководила страной, была арестована в марте, когда официальные лица восстановленного левого правительства преследовали лиц, причастных к свержению лидера социалистов Эво Моралеса в 2019 году.

Победитель премии будет объявлен в среду, 20 октября, а сама премия в размере 50 тысяч евро будет вручена на заседании Европейского парламента 15 декабря в Страсбурге, Франция.

The following three candidates have been shortlisted for the #Sakharovprize 2021 by the @EP_ForeignAff and @EP_Development

Alexei @navalny
Afghan women
Jeanine Áñez

Stay tuned for the final decision on October 21st! pic.twitter.com/Rh9UBHfYci

- Hilde Vautmans (@hildevautmans) October 14, 2021

Справка

Премия "За свободу мысли", названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, была основана Европейским парламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям, которые отличились в деле защиты прав человека и основных свобод. Размер премии составляет 50 тысяч евро. В 2020 году премию получила белорусская оппозиция, а в 2018 году - украинский режиссер Олег Сенцов, которого в то время удерживали в тюрьме в России.

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