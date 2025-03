Олексій Навальний і афганські жінки увійшли в шорт-лист Премії Сахарова

Деталі

Завершує трійку фінальних номінантів на Премію Сахарова ув'язнений болівійський політик і колишній тимчасово виконуючий обов'язки президента Жанін Аньєз.

Навальний, запеклий противник президента Росії Володимира Путіна, був поміщений у в'язницю в цьому році після повернення в Росію з Німеччини, де він лікувався від отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новачок", в якому він звинувачує Кремль.

Доля афганських жінок знову опинилася в центрі уваги з тих пір, як таліби прийшли до влади після відходу американських військових з країни в серпні.

Незважаючи на початкові обіцянки захистити права жінок, особливо в сфері освіти, "Талібан" зазнав критики, в тому числі з боку Організації Об'єднаних Націй, за недотримання цих зобов'язань. У список номінованих жінок увійшли правозахисники, журналістка і діячі культури.

Жанін Аньєз, колишній тимчасовий президент Болівії, яка протягом року керувала країною, була заарештована в березні, коли офіційні особи відновленого лівого уряду переслідували осіб, причетних до повалення лідера соціалістів Ево Моралеса в 2019 році.

Переможець премії буде оголошений в середу, 20 жовтня, а сама премія в розмірі 50 тисяч євро буде вручена на засіданні Європейського парламенту 15 грудня в Страсбурзі, Франція.

Довідка

Премія "За свободу думки", названа на честь радянського фізика і правозахисника Андрія Сахарова, була заснована Європейським парламентом у 1988 році, її присуджують людям чи громадським організаціям, які відзначилися в справі захисту прав людини і основоположних свобод. Розмір премії становить 50 тисяч євро. У 2020 році премію отримала білоруська опозиція, а в 2018 році - український режисер Олег Сенцов, якого в той час утримували у в'язниці в Росії.