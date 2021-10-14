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Олексій Навальний і афганські жінки увійшли в шорт-лист Премії Сахарова

Київ • УНН

 • 18469 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Ув'язнений лідер російської опозиції Олексій Навальний і група афганських жінок увійшли в список претендентів на найвищу нагороду Європейського союзу в області прав людини. Про це інформує УНН з посиланням на депутата Європарламенту Хільде Вотманс в Twitter.

Деталі

Завершує трійку фінальних номінантів на Премію Сахарова ув'язнений болівійський політик і колишній тимчасово виконуючий обов'язки президента Жанін Аньєз.

Навальний, запеклий противник президента Росії Володимира Путіна, був поміщений у в'язницю в цьому році після повернення в Росію з Німеччини, де він лікувався від отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новачок", в якому він звинувачує Кремль.

Доля афганських жінок знову опинилася в центрі уваги з тих пір, як таліби прийшли до влади після відходу американських військових з країни в серпні.

Незважаючи на початкові обіцянки захистити права жінок, особливо в сфері освіти, "Талібан" зазнав критики, в тому числі з боку Організації Об'єднаних Націй, за недотримання цих зобов'язань. У список номінованих жінок увійшли правозахисники, журналістка і діячі культури.

Жанін Аньєз, колишній тимчасовий президент Болівії, яка протягом року керувала країною, була заарештована в березні, коли офіційні особи відновленого лівого уряду переслідували осіб, причетних до повалення лідера соціалістів Ево Моралеса в 2019 році.

Переможець премії буде оголошений в середу, 20 жовтня, а сама премія в розмірі 50 тисяч євро буде вручена на засіданні Європейського парламенту 15 грудня в Страсбурзі, Франція.

The following three candidates have been shortlisted for the #Sakharovprize 2021 by the @EP_ForeignAff and @EP_Development

Alexei @navalny
Afghan women
Jeanine Áñez

Stay tuned for the final decision on October 21st! pic.twitter.com/Rh9UBHfYci

— Hilde Vautmans (@hildevautmans) October 14, 2021

Довідка

Премія "За свободу думки", названа на честь радянського фізика і правозахисника Андрія Сахарова, була заснована Європейським парламентом у 1988 році, її присуджують людям чи громадським організаціям, які відзначилися в справі захисту прав людини і основоположних свобод. Розмір премії становить 50 тисяч євро. У 2020 році премію отримала білоруська опозиція, а в 2018 році - український режисер Олег Сенцов, якого в той час утримували у в'язниці в Росії.

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