Оккупанты прицельно ударили дроном по машине с хлебом в Сумской области
Киев • УНН
В Белопольской общине российский дрон атаковал автомобиль, доставлявший хлеб местным жителям. В результате обстрела люди не пострадали.
В субботу, 6 июня, российский дрон атаковал хлебовозку, которая доставляла продукцию жителям Белопольской громады в Сумской области. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, к счастью, люди не пострадали.
Это не первый случай, когда враг целенаправленно атакует транспорт, доставляющий людям самое необходимое. россияне видят, что это гражданские автомобили с продуктами, в частности хлебом, и сознательно их атакуют
Он отметил, что почти ежедневно враг атакует Белопольскую громаду дронами.
"Под ударами – жилой сектор, гражданские автомобили, предприятия, объекты инфраструктуры. Несмотря на постоянную опасность, громада живет. Работают магазины, предприятия, коммунальные службы. Люди продолжают делать свое дело и поддерживать друг друга", — резюмировал начальник Сумской ОВА.
Напомним
В ночь на 6 июня в результате ночных ударов по энергообъектам, АЗС и почтовому транспорту в Сумской области погибли два человека.
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