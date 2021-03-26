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Официально: в апреле Нафтогаз будет продавать газ для населения по 6,86 грн

Официально: в апреле Нафтогаз будет продавать газ для населения по 6,86 грн

Киев  •  УНН

 • 15774 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В апреле цена на газ от ГК "Нафтогаз Украины" в тарифном плане "Месячный" остается на уровне 6,86 грн, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Нафтогаза.

Цитата

"Цена на природный газ в апреле для бытовых клиентов в рамках тарифного плана "Месячный" составит 6,86 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки). Цена на газ для клиентов ППН в апреле - 6,99 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки). Для клиентов, которые оформили тарифный план "Годовой" в прошлом году, стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м в соответствии с условиями договоров", - говорится в сообщении.

Детали

На сегодня ГК "Нафтогаз Украины" обслуживает уже 13% домохозяйств в Украине. Компания поставляет газ 1,7 млн украинцев с учетом клиентов поставщика "последней надежды".

Контекст

С 1 января цена на газ для населения повысилась, что возмутило граждан, которые массово начали устраивать акции протеста.

На фоне протестов власти страны решили "срочно" решать "тарифную" проблему.

Уже 13 января, на заседании Кабинета министров, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из-за пандемии и карантина цена на газ для населения уменьшится на 30% и составит 6,99 грн за метр кубический.

18 января Кабмин утвердил предельную цену на газ в 6,99 грн за кубический метр, что должно снизить цену на газ для населения до такого уровня. Согласно правительственному постановлению, цена будет действовать с 1 февраля 2021 на период действия карантина, но не более чем до 31 марта 2021 года.

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