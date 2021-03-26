Офіційно: у квітні Нафтогаз продаватиме газ для населення за 6,86 грн
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У квітні ціна на газ від ГК “Нафтогаз України” у тарифному плані “Місячний” залишається на рівні 6,86 грн, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Нафтогазу.
Цитата
“Ціна на природний газ у квітні для побутових клієнтів у рамках тарифного плану „Місячний“ становитиме 6,86 грн/куб.м із ПДВ, без вартості розподілу (доставки). Ціна на газ для клієнтів ПОН у квітні — 6,99 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки). Для клієнтів, які оформили тарифний план „Річний“ у минулому році, вартість газу не зміниться і складе 4,73 грн, 5,24 грн та 6,45 грн за куб. м відповідно до умов договорів”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Станом на сьогодні ГК “Нафтогаз України” обслуговує вже 13% домогосподарств в Україні. Компанія постачає газ 1,7 млн українців з урахуванням клієнтів постачальника “останньої надії”.
Контекст
З 1 січня ціна на газ для населення підвищилася, що обурило громадян, які масово почали влаштовувати акції протесту.
На тлі протестів влада країни вирішила “терміново” вирішувати “тарифну” проблему.
Уже 13 січня, на засіданні Кабінету міністрів, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що через пандемію та карантинні обмеження ціна на газ для населення зменшиться на 30% і становитиме 6,99 грн за метр кубічний.
18 січня Кабмін затвердив граничну ціну на газ у 6,99 грн за кубічний метр, що має знизити ціну на газ для населення до такого рівня. Згідно з урядовою постановою, ціна діятиме з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року.