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Обслуживание авиационной техники: основные принципы организации работ и регулирования - комментарий эксперта
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Обслуживание авиационной техники: основные принципы организации работ и регулирования - комментарий эксперта
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Обслуживание авиационной техники: основные принципы организации работ и регулирования - комментарий эксперта

Киев • УНН

 • 1499 просмотра

Два модернизированных вертолета Ми-8МТ после капитального ремонта могут вернуться в армию без жизненно необходимого боевого оборудования, поскольку установленное компанией оборудование было демонтировано и арестовано. Авиационный эксперт Богдан Долинце объясняет регулятивные аспекты и последствия для боевой эффективности.

Обслуживание авиационной техники: основные принципы организации работ и регулирования - комментарий эксперта

Два модернизированных боевых вертолета после капитального ремонта могут вернуться в войска без части критически важного оборудования. Ситуация поднимает вопросы организации взаимодействия между исполнителями работ, соблюдения технических регламентов и процедур сертификации в рамках обслуживания и модернизации украинской авиационной техники. О процедурных и нормативных аспектах рассказал авиационный эксперт и менеджер авиационного сектора Богдан Долинце в эксклюзивном комментарии для УНН.

Подробности

В начале 2024 года компания "МС АВИА-ГРЕЙД" модернизировала два вертолета Ми-8МТ, установив боевое оборудование в рамках государственного контракта. После успешных испытаний и боевого использования вертолеты передали на капитальный ремонт. Хотя компания имела гарантийные обязательства по установленным системам, их демонтировали без ее участия и в дальнейшем к каким-либо работам не привлекали. В то же время оценку оснащения следующие исполнители работ провели по советско-российским ГОСТам, а не действующим украинским стандартам. В результате оборудование признали "неаутентичным" и арестовали по решению суда. "МС Авиа Грейд" безуспешно пыталась добиться доступа к технике. Сейчас существует прямой риск, что вертолеты после ремонта вернутся в войска без боевого оснащения.

На этом фоне возникает вопрос не только о законности отдельных действий, связанных с демонтажем и оценкой установленного оборудования, но и о потенциальных последствиях для боевой эффективности авиационной техники, в частности снижение функциональности вертолетов, потерю их боеготовности и риски для безопасности военных операций в случае возвращения машин в войска без надлежащего оснащения.

По словам эксперта, если рассматривать вертолет как авиационную платформу, то речь идет о системе, которая обеспечивает полет и выполнение определенных задач в рамках технических характеристик, предусмотренных для этого воздушного судна. Соответственно, в зависимости от установленного вооружения и дополнительного оборудования, он может выполнять дополнительные или боевые функции.

Соответственно, если на вертолете отсутствует определенное оборудование, он не сможет выполнять свои основные или дополнительные боевые задачи, что влияет на его эффективность.

В целом, правила технического обслуживания, ремонта, модернизации и любых работ с авиационной техникой определяет соответствующий орган, регулирующий авиационную сферу. В случае гражданской авиации это – Государственная авиационная служба. Если же речь идет о военной авиации, то регулирование осуществляет главное управление Государственной авиации в структуре Министерства обороны, которое разрабатывает, утверждает и контролирует все соответствующие правила, требования, регламенты и процедуры.

Выполнение любых работ – ремонтных или модернизационных – с авиационной техникой без соблюдения требований установленных правил является запрещенным и составляет нарушение законодательства. Например, даже компания, которая устанавливает или ремонтирует военное оборудование, должна иметь соответствующие сертификаты на право осуществлять такие работы с военными воздушными судами или судами Государственной авиации. Любое вмешательство без соответствующей сертификации любой компанией является нарушением законодательства

- объясняет Богдан Долинце.

Другой важной составляющей эксперт называет сертификацию. По его словам, Главное управление Государственной авиации дает разрешение на выполнение работ только после тщательной проверки компании – ее процедур, технических регламентов, кадрового состава и документации. Только после этого подрядчик получает право работать с авиационной техникой. Не имеет значения, это техобслуживание, вооружение или боевые системы – если они являются частью воздушного судна, все работы должны соответствовать авиационному законодательству.

Не все компании имеют право выполнять весь спектр работ. В авиации это достаточно распространенная практика, когда сертификат предоставляется только на определенный перечень операций, и компания уполномочена осуществлять исключительно те работы, которые прямо предусмотрены в этом документе. Например, если в сертификате указано, что компания имеет право выполнять только межремонтные и межэксплуатационные работы, она может осуществлять только их – и ничего больше

- подчеркивает Богдан Долинце.

В качестве примера работ, которые могут выполняться, эксперт приводит бронирование военных воздушных судов. Сначала сертифицируется сама система бронирования, а уже потом – компания, которая имеет право ее устанавливать. Самостоятельное изготовление и установка брони без надлежащей сертификации является нарушением авиационного законодательства. Это же касается и работ, связанных с вооружением.

Что происходит с авиационной техникой после того, как она "отработала свое" – комментарии экспертов26.06.25, 10:30 • 75091 просмотр

Актуализируя вопрос стандартов, эксперт отмечает, что ДСТУ и ГОСТ – это нормативы, регламентирующие технические требования к оборудованию. В Украине часть ГОСТов отменена, часть адаптирована как ДСТУ, постепенно внедряются и международные стандарты ISO – иногда под украинским названием ДСТУ ISO. В то же время эти технические стандарты не могут противоречить действующим авиационным правилам, которые имеют высшую юридическую силу и определяют порядок обслуживания и ремонта воздушных судов.

Эксперт объясняет, что каждая компания имеет четко определенный перечень работ с воздушными судами, указанный в ее сертификате. Если речь идет об установке дополнительного оборудования на военные вертолеты или самолеты, оно должно соответствовать правилам эксплуатации, быть совместимым с конструкцией судна и не препятствовать безопасному техническому обслуживанию. Оборудование должно быть сертифицированным, а заказчик – убедиться в его соответствии нормам еще до закупки или установки.

В ситуациях, когда имело место вмешательство в отдельные системы воздушного судна, необходимо выяснить, было ли оно предусмотрено действующими правилами технического обслуживания, ремонта, рекламации.

Если такое вмешательство не было предусмотрено, но все же было осуществлено, то, очевидно, ответственность будет лежать на той стороне, которая санкционированно его выполнила

- обращает внимание Богдан Долинце.

Таким образом, в сфере обслуживания, ремонта и модернизации военных воздушных судов критически важно соблюдать действующие авиационные правила и процедуры сертификации. Любое вмешательство в систему вертолета – будь то при установке дополнительного оборудования, или при техническом обслуживании – должно быть официально разрешенным, регламентированным и подтвержденным соответствующими документами. Иначе это может не только нарушить законодательство, но и поставить под угрозу безопасность полетов и боевую эффективность авиационной техники.

Напомним

Командующий армейской авиации Вооруженных сил Украины полковник Павел Бардаков ранее отметил, что Украина сейчас не имеет возможности полностью отказаться от использования советской авиационной техники и в дальнейшем будет модернизировать ее для поддержания боевых способностей, ведь, несмотря на поставки западных образцов, боевых задач не становится меньше. По его словам, поддержание боеготовности авиационной техники включает поиск и закупку запчастей за границей, импортозамещение, производство деталей силами украинских заводов и даже "каннибализацию" - снятие отдельных элементов с других вертолетов. По словам Бардакова, главное - чтобы техника была исправной и могла эффективно выполнять задачи.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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