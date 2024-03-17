Ночью Силы обороны Украины уничтожили 14 из 16 вражеских БпЛА

По сообщению генерал-лейтенанта Николая Олещука, командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, сегодня ночью Силы обороны уничтожили 14 из 16 вражеских БпЛА, передает УНН.

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"Все - в Одесской области. Спасибо за работу! написал Николай Олещук.

Как сообщили Воздушные Силы, в ночь на 17 марта российские оккупанты ударили

5-ю зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковской и Донецкой области,

двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговщине,

16-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков беспилотников - мыс Чауда, Крым).

К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В результате боевой работы сбито 14 "шахедов" в пределах Одесской области.

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Силы обороны юга ранее сообщили, что ночью было сбито 13 шахедов. Также были попадания в агропредприятия в Одесской области.

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