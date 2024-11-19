Независимая проверка или формальность: Совет общественного контроля требует стандартов для аудитов НАБУ

Совет общественного контроля раскритиковал независимый аудит в НАБУ из-за того, что до сих пор не опубликованы критерии и не понятны его конечные сроки. Поэтому в РГК решили создать рабочую группу, чтобы исследовать механизм и порядок проведения проверки. Об этом сообщили в Совете, пишет УНН.

Детали

На прошлой неделе в здании НАБУ состоялось офлайн-заседание Совета общественного контроля, на которое пригласили директора бюро Семена Кривоноса, также его первого заместителя - Дениса Гюльмагомедова и руководителя Первого главного подразделения детективов - Александра Абакумова.

Одним из вопросов, которые обсуждались во время встречи, было проведение аудита в НАБУ, который начался еще в начале октября.

До сих пор не опубликованы критерии аудита, а также не понятны конечные сроки периода аудирования. Конечно, на сам вывод аудита РГК влиять не может, но вопрос аудита НАБУ для нас важен. Поэтому мы проголосовали за создание рабочей группы в СОК, чтобы исследовать сам механизм и порядок проведения аудита. С целью улучшить методологию того аудита в будущем, или хотя бы где-то в нормативных документах закрепить хотя бы какие-то части аудита - указали представители СОК.

Однако, рабочая группа начнет работать уже после того, как аудиторы проведут проверку и представят ее результаты.

Напомним

В НАБУ 3 октября наконец начался внешний независимый аудит. Международные эксперты, которые будут проводить проверку работы детективов, провели в Киеве закрытую встречу с представителями общественных организаций и другими представителями общественности, которые работают в сфере предотвращения и борьбы с коррупцией. На этой встрече антикоррупционные активисты и адвокаты выразили обеспокоенность относительно эффективности расследований и прозрачности работы НАБУ.

Получив необходимые документы, иностранные аудиторы уехали из Украины, чтобы разработать и утвердить критерии и методику проведения оценивания.

Добавим

В последнее время у общественности накопилось много вопросов относительно работы детективов НАБУ. В частности, нередко звучат заявления об утрате независимости антикоррупционных органов в Украине. Об этом, в том числе, заявлял недавно уволенный первый заместитель директора бюро Гизо Углава. Он неоднократно намекал на то, что решения в НАБУ принимаются под влиянием внешних факторов, а не на основе закона. Среди лиц и институтов, которые по его мнению, оказывали это давление были названы активисты Центра противодействия коррупции (ЦПК) и председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, которая, как отметил Углава, работала ранее в ЦПК.

Углава подчеркивал, что действия против него свидетельствуют о серьезных проблемах в процессе расследования НАБУ, которые ориентированы на достижение внешних целей, а не на установление истины.

Такое же мнение поддерживают и адвокаты, которые также заявляли, что реальная цель антикоррупционеров превратилась из борьбы с коррупцией в давление на определенных государственных служащих для достижения "внешних" целей.

К тому же правозащитники бьют тревогу из-за систематических нарушений со стороны детективов НАБУ и прокуроров САП презумпции невиновности.

Это зафиксировали, в частности, и в Теневом отчете к разделу 23 "Правосудие и фундаментальные права" Отчета Европейской комиссии по Украине за 2023 год, подготовленном коалицией общественных организаций. Согласно документу, в ряде судебных дел судьи фиксировали нарушение принципа презумпции невиновности со стороны детективов НАБУ, которые в публичных комментариях и интервью фактически "назначали" фигурантов виновными.