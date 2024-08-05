Нефть упала в цене в понедельник, следуя за распродажей на фондовом рынке, вызванной опасениями рецессии в США, хотя снижение было ограничено из-за потери поставок из Ливии и опасений, что распространение конфликта на Ближнем Востоке может еще больше повлиять на поставки сырой нефти, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Рынки акций упали по всей Азии, на фоне того, как опасения рецессии в США заставили инвесторов спешить избавляться от рисковых активов, делая ставку на то, что для стимулирования экономического роста потребуется быстрое снижение процентных ставок.

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Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 76 центов, или 1,0%, до $76,05 за баррель к 13:35 по Гринвичу, при этом ранее они торговались около самого низкого уровня с января. Американская нефть марки West Texas Intermediate упала на 77 центов, или на 1,1%, до $72,75.

Опасения по поводу поставок ограничили потери. Крупнейшее нефтяное месторождение Ливии "Шарара" полностью прекратило добычу, сообщает Bloomberg. Два полевых инженера сообщили Reuters в субботу, что местные протестующие частично закрыли это место.

Опасения по поводу рецессии в США, вызванные слабым отчетом по заработной плате за июль в пятницу, "только усиливают опасения по поводу спроса в Китае, которые уже некоторое время есть на рынке нефти", заявили в своей заметке аналитики ING во главе с Уорреном Паттерсоном.

Сокращение потребления дизельного топлива в Китае, которое вносит наибольший вклад в рост спроса на нефть в мире, также оказывает давление на нефть. Снижение цен на нефть последовало за падением на европейских фондовых рынках.

Потери нефти также ограничены геополитическими рисками на Ближнем Востоке. Бои в секторе Газа продолжились в воскресенье, на следующий день после неудачного раунда переговоров о прекращении огня в Каире.

Израиль и США готовятся к серьезной эскалации в регионе после того, как Иран и его союзники ХАМАС и "Хезболла" пообещали отомстить Израилю за убийства лидера ХАМАС и высокопоставленного военного командира "Хезболлы" на прошлой неделе.

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"Риск более масштабной региональной войны, хотя я все еще считаю ее небольшой, нельзя игнорировать", - сказал аналитик рынка iG из Сиднея Тони Сикамор.