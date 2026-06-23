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НБУ требует снять Смилянского с должности гендиректора Укрпочты

Киев • УНН

 • 1444 просмотра

Национальный банк Украины признал Игоря Смилянского несоответствующим требованиям профессиональной пригодности. Регулятор требует от Укрпочты отстранить его в течение пяти дней.

НБУ требует снять Смилянского с должности гендиректора Укрпочты

Национальный банк Украины принял решение о несоответствии генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смилянского и требует от правительства его увольнения. Об этом говорится в заявлении НБУ от 23 июня, передает УНН.

Детали

"Национальный банк Украины принял решение о несоответствии генерального директора АО "Укрпочта" Смилянского Игоря Ефимовича требованиям к профессиональной пригодности, установленным для руководителя поставщика финансовых платежных услуг. Решение принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры", - говорится в заявлении.

Отмечается, что НБУ начал процедуру оценки Смилянского на соответствие требованиям к профессиональной пригодности по результатам надзорных действий НБУ в отношении деятельности компании в 2023-2026 годах.

"За этот период регулятор несколько раз применял к АО "Укрпочта" меры воздействия (письменные предостережения и штрафы) в связи с нарушениями в сфере платежных услуг, финансового мониторинга, а также из-за недостатков в системе управления рисками и внутреннего контроля. По результатам собеседования и анализа имеющихся материалов Квалификационная комиссия НБУ пришла к выводу о наличии оснований для признания Игоря Смилянского не соответствующим требованиям к профессиональной пригодности, установленным для руководителя поставщика финансовых платежных услуг", - заявили в НБУ.

Также в НБУ отметили, что "учитывая информацию о выявленных нарушениях в деятельности "Укрпочты", а также ответы и пояснения, предоставленные Смилянским во время проведенного с ним собеседования, Комитет пришел к выводу о том, что у него нет достаточного уровня знаний требований законодательства, понимания и опыта надлежащего применения требований действующего законодательства, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка, в объеме, необходимом для надлежащего выполнения возложенных на него обязанностей, что свидетельствует о его несоответствии требованиям к профессиональной пригодности как руководителя поставщика финансовых платежных услуг".

"Учитывая это решение, во исполнение требований законодательства АО "Укрпочта" в лице уполномоченного органа должно осуществить все необходимые действия для замены генерального директора и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины и нормативно-правовых актов Национального банка. Так, в течение пяти рабочих дней уполномоченный орган АО "Укрпочта" должен отстранить Игоря Смилянского от руководства, а далее в течение двух месяцев – назначить нового руководителя, который соответствует требованиям к профессиональной пригодности", - резюмировали в НБУ.

Дополнение

Игорь Смилянский был назначен гендиректором АО "Укрпочта" в июле 2016 года, а 17 августа 2018 года с ним подписан новый трехлетний контракт на эту должность.

В июне 2021 года Наблюдательный совет Укрпочты продлил полномочия Смилянского на должности руководителя Укрпочты до 30 июня 2023 года, а впоследствии до окончания военного времени + 3 месяца.

Руководитель "Укрпочты" Смелянский будет координировать реформу таможни: какие полномочия будет иметь03.12.24, 19:10 • 25344 просмотра

Павел Башинский

ОбществоЭкономика