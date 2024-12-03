Руководитель "Укрпочты" Смелянский будет координировать реформу таможни: какие полномочия будет иметь
Киев • УНН
Кабмин назначил Игоря Смелянского правительственным уполномоченным по реформированию таможенных органов. Он будет координировать реформу таможни и возглавит межведомственную рабочую группу с широким спектром задач.
Кабинет Министров назначил генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского правительственным уполномоченным по реформированию таможни. Также Правительство утвердило Положение об уполномоченном, а также определило компетенции, которые ему принадлежат. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Назначено: Смелянского Игоря Ефимовича правительственным уполномоченным по вопросам реформирования таможенных органов
Во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин вводит должность правительственного уполномоченного по вопросам реформирования таможенных органов, который будет координировать реформу таможни.
"Это будет Игорь Смелянский. А также образовываем координационную рабочую группу. Перед уполномоченным и рабочей группой поставлен широкий спектр задач: синхронизация с ЕС, модернизация инфраструктуры, внедрение риск-ориентированной системы, диджитализация и многое другое", - сказал Шмыгаль.
Мельничук также сообщил, что Кабмин утвердил Положение о правительственном уполномоченном по вопросам реформирования таможенных органов. В частности, он назначается на должность и освобождается от должности Кабмином по представлению премьера.
К компетенции уполномоченного относится:
подготовка предложений по реформированию таможенных органов в рамках реализации Национальной стратегии доходов до 2030 года;
подготовка предложений по осуществлению мероприятий, связанных с привлечением к формированию и реализации Государственной таможенной политики институтов гражданского общества, сотрудничества с такими институтами и содействия сотрудничеству с ними органов исполнительной власти;
инициирование принятия нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к его компетенции, и внесение изменений в них;
проработка проектов нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к его компетенции, и представление соответствующих предложений главному разработчику и Кабмину;
участие в сотрудничестве с международными организациями по вопросам формирования и реализации таможенной политики и реализации соответствующих рекомендаций международных организаций по таможенным вопросам.
Кроме того, была образована межведомственная рабочая группа по вопросам реформирования системы органов, реализующих таможенную политику, а также утверждены Положения о ней и составе.
Напомним
Парламент принял закон о реформе таможни, что является важным условием для получения международной помощи. Изменения включают новый порядок отбора руководителя, ежегодный аудит и повышение зарплат работникам таможенной службы.