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Руководитель "Укрпочты" Смелянский будет координировать реформу таможни: какие полномочия будет иметь

Киев  •  УНН

 • 1481 просмотра

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Кабмин назначил Игоря Смелянского правительственным уполномоченным по реформированию таможенных органов. Он будет координировать реформу таможни и возглавит межведомственную рабочую группу с широким спектром задач.

Кабинет Министров назначил генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского правительственным уполномоченным по реформированию таможни. Также Правительство утвердило Положение об уполномоченном, а также определило компетенции, которые ему принадлежат. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Назначено: Смелянского Игоря Ефимовича правительственным уполномоченным по вопросам реформирования таможенных органов 

- сообщил Мельничук.

Во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин вводит должность правительственного уполномоченного по вопросам реформирования таможенных органов, который будет координировать реформу таможни.

"Это будет Игорь Смелянский. А также образовываем координационную рабочую группу. Перед уполномоченным и рабочей группой поставлен широкий спектр задач: синхронизация с ЕС, модернизация инфраструктуры, внедрение риск-ориентированной системы, диджитализация и многое другое", - сказал Шмыгаль.

Мельничук также сообщил, что Кабмин утвердил Положение о правительственном уполномоченном по вопросам реформирования таможенных органов. В частности, он назначается на должность и освобождается от должности Кабмином по представлению премьера.

К компетенции уполномоченного относится:

подготовка предложений по реформированию таможенных органов в рамках реализации Национальной стратегии доходов до 2030 года;

подготовка предложений по осуществлению мероприятий, связанных с привлечением к формированию и реализации Государственной таможенной политики институтов гражданского общества, сотрудничества с такими институтами и содействия сотрудничеству с ними органов исполнительной власти;

инициирование принятия нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к его компетенции, и внесение изменений в них;

проработка проектов нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к его компетенции, и представление соответствующих предложений главному разработчику и Кабмину;

участие в сотрудничестве с международными организациями по вопросам формирования и реализации таможенной политики и реализации соответствующих рекомендаций международных организаций по таможенным вопросам.

Кроме того, была образована межведомственная рабочая группа по вопросам реформирования системы органов, реализующих таможенную политику, а также утверждены Положения о ней и составе.

Напомним

Парламент принял закон о реформе таможни, что является важным условием для получения международной помощи. Изменения включают новый порядок отбора руководителя, ежегодный аудит и повышение зарплат работникам таможенной службы.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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