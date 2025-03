Ученые выяснили, почему размеры синих китов не меняются в течение миллионов лет

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Ученые из Стэнфордского университета провели исследование частоты сердцебиения синих китов и пришли к выводу, что работа сердца напрямую влияет на то, что животные не могут наесться и не могут тем самым увеличиваться в размерах на протяжении многих миллионов лет. Об этом ученые рассказали в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает УНН со ссылкой на ТАСС Наука.