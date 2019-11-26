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Науковці дослідили, чому розміри синіх китів не змінюються впродовж мільйонів років

Науковці дослідили, чому розміри синіх китів не змінюються впродовж мільйонів років

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Вчені зі Стенфордського університету провели дослідження частоти серцебиття синіх китів і дійшли до висновку, робота серця прямо впливає на те, що тварини не можуть наїстися і не можуть тим самим збільшуватися в розмірах впродовж багатьох мільйонів років. Про це вчені розповіли в науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, передає УНН із посиланням на ТАСС Наука.

Так, через відсутність природних ворогів, розміри і маса китів мають поступово підвищуватись, однак цього не відбувається - їх розміри залишаються незмінними вже кілька десятків мільйонів років. Однак вченим вдалось з’ясувати, що на розміри впливає серцебиття, а точніше той факт, що його частота не дозволяє китам довгий час залишатися на глибині та наїстися досхочу.

"Щоб розгадати цю загадку, вчені вперше виміряли пульс синіх китів (Balaenoptera musculus) в їх природному середовищі існування. Фахівці зробили це за допомогою спеціальних буйків з присосками, які вони прикріпили до тіла 15-річного самця, який мешкає біля берегів Каліфорнії", - пишуть у виданні.

Аналізуючи зібрані дані, дослідники відкрили кілька несподіваних і цікавих особливостей в роботі серця китів.

Зокрема, мінімальна частота пульсу виявилася вдвічі нижче того, що очікували побачити вчені, а максимальна швидкість скорочення серця, навпаки, була трохи вищою передбачуваних значень. Наприклад, серце китів скорочувалася всього 4-6 разів на хвилину під час занурень або руху на великій глибині, але його пульс частішає до 30-35 ударів в хвилину при спливанні, коли кит починає дихати повітрям і заповнювати запаси кисню.

Таким чином, стало відомо, що організм китів працює на межі, що заважає їм довго збирати їжу на глибині.

"Серцево-судинна система китів ледь може забезпечити їх м'язи і інші частини тіла необхідною кількістю кисню під час спалахів активності. Це заважає китам довго залишатися на великій глибині і збирати більше їжі. Ці обмеження пояснюють те, чому розміри тіла китів не змінювалися тривалий час - їх зростання неможливе через прості фізіологічні причини", - пишуть у виданні.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Канаді врятували полярного кита, який заплутався в сітці.

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