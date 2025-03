Науковці дослідили, чому розміри синіх китів не змінюються впродовж мільйонів років

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Вчені зі Стенфордського університету провели дослідження частоти серцебиття синіх китів і дійшли до висновку, робота серця прямо впливає на те, що тварини не можуть наїстися і не можуть тим самим збільшуватися в розмірах впродовж багатьох мільйонів років. Про це вчені розповіли в науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, передає УНН із посиланням на ТАСС Наука.