Нардепы требуют от Зеленского уволить Сырского с должности Главкома ВСУ - текст обращения
Киев • УНН
Группа нардепов обратилась к президенту с требованием уволить генерала Сырского. Они также предлагают ввести регулярную отчетность военного командования перед парламентом.
Ряд народных депутатов Украины обратились к Президенту Владимиру Зеленскому с требованием рассмотреть вопрос об увольнении генерала Александра Сырского с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.
Детали
Также нардепы требуют рассмотреть вопрос о назначении нового Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины на основе критериев профессиональной эффективности и ориентации на измеримый технологический результат.
Кроме того, в обращении говорится о необходимости ввести процедуру регулярной отчетности высшего военного командования перед профильным комитетом Верховной Рады Украины. Это предлагается делать в закрытом режиме с целью восстановления баланса демократического гражданского контроля.
Решение относительно высшего командования Вооруженных Сил Украины принимает только Президент, как Главнокомандующий (ст. 106 Конституции). Но народные депутаты наделены правом направить запрос Президенту. Это не просто документ, а документ, который должны поддержать 226+ нардепов. То есть решение Парламента
Он добавил, что к этому обращению до понедельника может присоединиться каждый народный депутат.
Напомним
По данным издания Financial Times Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
То же издание отмечает, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не имеет представления о том, как именно он собирается победить. Теория победы Сырского заключается просто в том, чтобы продержаться как можно дольше и мобилизовать больше людей.