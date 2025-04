На столицу Нигера надвигается мощная пылевая туча

"Массивное пылевое облако надвигается на столицу Нигера. Огромное облако пыли движется из Сахары в сторону Атлантического океана", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле Киев накрыла пыльная буря.

Указано, что из-за непогоды на автодороге М-07 "Киев-Ковель-Ягодин" (55-й километр подъезда в Киев) произошла серьезная ДТП с участием шести автомобилей (четыре грузовых и два легковых), были погибшие и травмированные. Из-за ДТП движение на этом отрезке было перекрыто в обоих направлениях.

Как сообщалось ранее в УНН, пылевая буря накрыла Монголию.

Также после масштабных лесных пожаров в Австралии, в конце прошлого года страну накрыла большая пыльная буря.

A massive dust cloud sweeps in from the Sahara, on a path towards the Atlantic.



For more news from around the world, click here: https://t.co/RFJ6tGbgdM pic.twitter.com/ih8kfSGPbs

- SkyNews (@SkyNews) May 6, 2020