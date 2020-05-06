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На столицу Нигера надвигается мощная пылевая туча

Киев • УНН

 • 22042 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. На столицу Нигера - Ниамей, надвигается мощная пылевая туча. Об этом сообщает УНН со ссылкой на SkyNews.

На столицу Нигера надвигается мощная пылевая туча

"Массивное пылевое облако надвигается на столицу Нигера. Огромное облако пыли движется из Сахары в сторону Атлантического океана", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле Киев накрыла пыльная буря.

Указано, что из-за непогоды на автодороге М-07 "Киев-Ковель-Ягодин" (55-й километр подъезда в Киев) произошла серьезная ДТП с участием шести автомобилей (четыре грузовых и два легковых), были погибшие и травмированные. Из-за ДТП движение на этом отрезке было перекрыто в обоих направлениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пылевая буря и дождливый рекорд: климатические итоги апреля в Киеве.

Как сообщалось ранее в УНН, пылевая буря накрыла Монголию.

Также после масштабных лесных пожаров в Австралии, в конце прошлого года страну накрыла большая пыльная буря.

A massive dust cloud sweeps in from the Sahara, on a path towards the Atlantic.

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- SkyNews (@SkyNews) May 6, 2020

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