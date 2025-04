На столицю Нігера насувається масивна пилова хмара

"Масивна пилова хмара насувається на столицю Нігера. Величезна хмара з пилу рухається з Сахари у сторону Атлантичного океану”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у квітні Київ накрила пилова буря.

Вказано, що через негоду на автодорозі М-07, “Київ-Ковель-Ягодин” (55-й кілометр під'їзду до Києва) сталася серйозна ДТП за участю шести автомобілів (чотири вантажних і два легкових), були загиблі та травмовані. Через ДТП рух на цьому відрізку було перекрито в обох напрямках.

Як повідомлялося раніше в УНН, пилова буря накрила Монголію.

Також після масштабних лісових пожеж у Австралії, наприкінці минулого року країну накрила велика пилова буря.

