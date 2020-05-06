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На столицю Нігера насувається масивна пилова хмара

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. На столицю Нігера - Ніамей, насувається масивна пилова хмара. Про це повідомляє УНН із посиланням на SkyNews.

На столицю Нігера насувається масивна пилова хмара

"Масивна пилова хмара насувається на столицю Нігера. Величезна хмара з пилу рухається з Сахари у сторону Атлантичного океану”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у квітні Київ накрила пилова буря.

Вказано, що через негоду на автодорозі М-07, “Київ-Ковель-Ягодин” (55-й кілометр під'їзду до Києва) сталася серйозна ДТП за участю шести автомобілів (чотири вантажних і два легкових), були загиблі та травмовані. Через ДТП рух на цьому відрізку було перекрито в обох напрямках.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пилова буря і дощовий рекорд: кліматичні підсумки квітня у Києві.

Як повідомлялося раніше в УНН, пилова буря накрила Монголію. 

Також після масштабних лісових пожеж у Австралії, наприкінці минулого року країну накрила велика пилова буря.

A massive dust cloud sweeps in from the Sahara, on a path towards the Atlantic.

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— SkyNews (@SkyNews) May 6, 2020

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