На столицю Нігера насувається масивна пилова хмара
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. На столицю Нігера - Ніамей, насувається масивна пилова хмара. Про це повідомляє УНН із посиланням на SkyNews.
"Масивна пилова хмара насувається на столицю Нігера. Величезна хмара з пилу рухається з Сахари у сторону Атлантичного океану”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у квітні Київ накрила пилова буря.
Вказано, що через негоду на автодорозі М-07, “Київ-Ковель-Ягодин” (55-й кілометр під'їзду до Києва) сталася серйозна ДТП за участю шести автомобілів (чотири вантажних і два легкових), були загиблі та травмовані. Через ДТП рух на цьому відрізку було перекрито в обох напрямках.
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Як повідомлялося раніше в УНН, пилова буря накрила Монголію.
Також після масштабних лісових пожеж у Австралії, наприкінці минулого року країну накрила велика пилова буря.
A massive dust cloud sweeps in from the Sahara, on a path towards the Atlantic.
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