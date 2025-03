"На один меньше": американцы показательно уничтожают свое оружие

16 февраля пользовательница Аманда Мейер выложила видео на Facebook, на котором она пилит пистолет шлифовальной машиной. На видео она говорит: "Я собираюсь убедиться, что в мире стало на один пистолет меньше."

Thank you, Amanda, and thank you to hopefully many others that will join in this important and meaningful movement. #oneless #onelessgun pic.twitter.com/2G1ESGthPd

- Melissa DiGiorgio (@Melissadig_) 20 февраля 2018

Уже на следующий день, пользователь Facebook Скотт-Данни Паппалардо поделился на своей странице видеозаписью, где он так же с помощью электрической пилы уничтожает свою винтовку AR-15. В заметке он отметил: "Моя капля в очень большом ведре #oneless".

Менее чем за неделю видео собрало 23 млн просмотров, 397 тысяч реакций, а 19 февраля американская телекомпания ABC News сделала "репост" со страницы Паппалардо в свою ленту Твиттера.

One at a time .. You can hear in his voice. He has not slept a full night in the past few days. Hopefully him clearing his mind will bring him peace. #OneLess pic.twitter.com/JWbFlTSsLW https://t.co/OE0BPrbY0N

- SilENce DoGOoD (@realBigBalls) 19 февраля 2018

Пользователи соцсетей, которые присоединились к "флешмобу" делятся фото и видео в поддержку усиления ограничений на приобретение полуавтоматического оружия, из-за стрельбы состоявшейся в школе на юге Флориды. Там погибли 17 человек, еще 14 получили ранения.

Напомним, власти США обсуждает вопросы усиления контроля за легальным оборотом оружия после стрельбы в школе.