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“На один менше”: американці показово знищують свою зброю

Київ • УНН

 • 20884 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Серед американських користувачів Facebook і Twitter набирає обертів новий хештег #oneless, під яким власники вогнепальної зброї викладають відео та фото знищених гвинтівок та пістолетів, передає УНН.

16 лютого користувачка Аманда Мейер виклала відео у Facebook, на якому вона пиляє пістолет шліфувальною машиною. На відео вона каже: “Я збираюся переконатися, що у світі стало на один пістолет менше.”

Thank you, Amanda, and thank you to hopefully many others that will join in this important and meaningful movement. #oneless #onelessgun pic.twitter.com/2G1ESGthPd

— Melissa DiGiorgio (@Melissadig_) 20 лютого 2018 р.

Вже наступного дня, користувач Facebook Скотт-Дані Паппалардо поділився на своїй сторінці відеозаписом, де він так само за допомогою електричної пилки нищить свою гвинтівку AR-15. У дописі він зазначив: “Моя крапля у дуже великому відрі #oneless”.

Менш ніж за тиждень відео зібрало 23 млн переглядів, 397,000 реакцій, а 19 лютого американська телекомпанія ABC News зробила “репост” зі сторінки Паппалардо в свою стрічку Твіттер.

One at a time.. You can hear in his voice. He hasn’t slept a full night in the past few days. Hopefully him clearing his mind will bring him peace. #OneLess pic.twitter.com/JWbFlTSsLW https://t.co/OE0BPrbY0N

— SilENce DoGOoD (@realBigBalls) 19 лютого 2018 р.

Користувачі соцмереж, які долучилися до “флешмобу” діляться фото і відео на підтримку посилення обмежень на придбання напівавтоматичної зброї, через стрілянину що відбулася у школі на півдні Флориди. Там загинули 17 людей, ще 14 отримали поранення.

Нагадаємо, влада США обговорює питання посилення контролю за легальним обігом зброї після стрілянини в школі. 

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