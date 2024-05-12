ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

На фронте произошло 146 боевых столкновений, Силы обороны отбили 112 атак россиян на девяти направлениях - Генштаб

На фронте произошло 146 боевых столкновений, Силы обороны отбили 112 атак россиян на девяти направлениях - Генштаб

Киев  •  УНН

12 мая 2024, 18:22  •  4649 просмотра

Read in English

Вооруженные силы Украины отразили 112 российских атак на девяти участках фронта, при этом самые тяжелые бои шли на Покровском направлении, где было отражено 30 атак, говорится в вечерней сводке Генерального штаба.

В течение суток 12 мая на фронте произошло 146 боевых столкновений. Силы обороны отбили 112 атак россиян на девяти направлениях. 30 из них - на Покровском. Об этом сообщил в вечерней сводке Генштаб, передает УНН.

В общем, враг нанес 6 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 41 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры,

- говорится в сообщении.

Детали

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В приграничных районах Черниговской и Сумской областей противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Углы, Гремяч Черниговской области; Кондратовка, Запселье, Мирополье Сумской области.

На Харьковском направлении враг совершил 10 атак в районах населенных пунктов Лукьянцы, Глубокое, Волчанск, Бугруватка Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Гранов, Липцы, Веселое, Нескучное, Старица, Заречное, Зеленый Яр, Гонтаровка, Томаховка, Юрченково, Волчанск Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Липцы, Нескучное, Старица, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении нашими воинами отражено 9 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка, Андреевка Луганской области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 15 атак в районах населенных пунктов Новоегоровка, Макеевка и Серебрянского лесничества Луганской области; Терны Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Твердохлебово Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское Луганской области; Терны, Ямполовка Донецкой области.

На Северском направлении Силами обороны отражено 10 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спирное, Выемка, Раздоловка Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали населенные пункты Выемка, Раздоловка, Переездное Донецкой области.

На Краматорском направлении нашими воинами отражено 16 атак в районах населенных пунктов Григорьевка, Новый, Андреевка и южнее Ивановского Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Калиновка, Часов Яр, Клищеевка Донецкой области.

На Торецком направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, однако, нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Покровском направлении нашими защитниками отражено 30 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей. Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Воздвиженка, Волчье, Новоселовка Первая Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Евгеновка, Сокол, Новопокровское, Уманское Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенного пункта Красногоровка, где враг, при поддержке авиации, 4 раза пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Острое, Максимильяновка, Константиновка Донецкой области.

На Времовском направлении нашими защитниками отражено 16 атак в районах населенных пунктов Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Урожайное и Старомайорское Донецкой области.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, однако нанес артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Красное и Зеленый Гай Запорожской области.

На Ореховском направлении враг 2 раза атаковал позиции наших защитников в районе Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Работино, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

На Приднепровском направлении враг в течение суток наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Львов Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Николаевка, Ольговка, Львовское, Крынки Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 артиллерийскому средству, 1 станции радиоэлектронной борьбы, 1 пункту управления БпЛА и 15 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

За сутки погибло 1260 военнослужащих рф12 мая 2024, 04:42 • 22818 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
chernigovskaya-oblastЧерниговская область
makeevkaМакеевка
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
toretskТорецк
chasiv-yarЧасов Яр
kurakhoveКурахово
nyu-iorkНью-Йорк
ukrainaУкраина
kostiantynivkaКонстантиновка
kramatorskКраматорск
lvovЛьвов
Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  129224 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  187043 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  197765 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  194754 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  158203 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151204 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  130877 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133246 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  122254 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168229 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Новости по теме
На фронте произошло 146 боевых столкновений, Силы обороны отбили 112 атак россиян на девяти направлениях - Генштаб

На фронте произошло 146 боевых столкновений, Силы обороны отбили 112 атак россиян на девяти направлениях - Генштаб

  •  4649 просмотра
Вражеская ракета движется в направлении Полтавщины

Вражеская ракета движется в направлении Полтавщины

  •  6828 просмотра
Президент Грузии предложила отсрочить дату вступления в силу закона об "иноагентах"

Президент Грузии предложила отсрочить дату вступления в силу закона об "иноагентах"

  •  8910 просмотра
Посол Греции ушла с инаугурации нового президента Северной Македонии

Посол Греции ушла с инаугурации нового президента Северной Македонии

  •  11529 просмотра
Продолжаются жестокие бои на значительной части пограничной полосы: Зеленский о ситуации на Харьковщине

Продолжаются жестокие бои на значительной части пограничной полосы: Зеленский о ситуации на Харьковщине

  •  13903 просмотра
Силы ПВО сбили вражескую ракету над Днепропетровской областью

Силы ПВО сбили вражескую ракету над Днепропетровской областью

  •  16193 просмотра
Часть оккупированного Бердянска осталась без воды

Часть оккупированного Бердянска осталась без воды

  •  18227 просмотра
В Украине обсуждается вопрос относительно вероятного повышения тарифа на электроэнергию

В Украине обсуждается вопрос относительно вероятного повышения тарифа на электроэнергию

  •  22256 просмотра
Кулеба провел разговор с новым главой МИД Португалии по имплементации "формулы мира"

Кулеба провел разговор с новым главой МИД Португалии по имплементации "формулы мира"

  •  18982 просмотра
Галущенко о ситуации в энергосистеме: летом будет сложная ситуация

Галущенко о ситуации в энергосистеме: летом будет сложная ситуация

  •  19942 просмотра

Популярные

Шольц перечислил страны присутствие которых на Саммите мира для него важно

Шольц перечислил страны присутствие которых на Саммите мира для него важно

  •  44823 просмотра
Оккупанты нанесли ракетный удар по Сумах

Оккупанты нанесли ракетный удар по Сумах

  •  49387 просмотра
Вторжение рф и эскалация отношений с Западом серьезно ограничили деятельность "Газпрома" - британская разведка

Вторжение рф и эскалация отношений с Западом серьезно ограничили деятельность "Газпрома" - британская разведка

  •  62688 просмотра
"Чрезвычайно опасный момент": глава МИД Британии об успехах рф на Харьковщине

"Чрезвычайно опасный момент": глава МИД Британии об успехах рф на Харьковщине

  •  63177 просмотра
Президент Чехии: Европа находится в начале длительного противостояния с рф

Президент Чехии: Европа находится в начале длительного противостояния с рф

  •  49366 просмотра

Публикации

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  168926 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  217805 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  220741 просмотра
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  231125 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  243604 просмотра

На фронте произошло 146 боевых столкновений, Силы обороны отбили 112 атак россиян на девяти направлениях - Генштаб

Вооруженные силы Украины отразили 112 российских атак на девяти участках фронта, при этом самые тяжелые бои шли на Покровском направлении, где было отражено 30 атак, говорится в вечерней сводке Генерального штаба.

Война •   •  4649 просмотра
На фронте произошло 146 боевых столкновений, Силы обороны отбили 112 атак россиян на девяти направлениях - Генштаб

Вражеская ракета движется в направлении Полтавщины

Военно-воздушные Силы Украины информируют о ракете, которая движется через Сумскую область в направлении Полтавской области.

Война •   •  6828 просмотра
Вражеская ракета движется в направлении Полтавщины

Президент Грузии предложила отсрочить дату вступления в силу закона об "иноагентах"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в очередной раз призвала правящую партию "Грузинская мечта" отозвать закон об "иноагентах". Также глава страны озвучила альтернативное предложение: отложить дату вступления в силу закона до 1 ноября, после того, как в стране пройдут парламентские выборы.

Новости Мира •   •  8910 просмотра
Президент Грузии предложила отсрочить дату вступления в силу закона об "иноагентах"

Посол Греции ушла с инаугурации нового президента Северной Македонии

Посол Греции покинула инаугурацию нового президента Северной Македонии в знак протеста после того, как во время присяги она назвала страну просто "Македония", нарушив соглашение между двумя странами.

Новости Мира •   •  11529 просмотра
Посол Греции ушла с инаугурации нового президента Северной Македонии

Продолжаются жестокие бои на значительной части пограничной полосы: Зеленский о ситуации на Харьковщине

Ожесточенные бои продолжаются на значительной части приграничной полосы в Харьковской области, поскольку российские оккупанты пытаются закрепиться в некоторых оккупированных селах для дальнейшего продвижения, тогда как украинские войска удерживают свои позиции и наносят врагу потери, говорится в отчете президента Зеленского.

Война •   •  13903 просмотра
Продолжаются жестокие бои на значительной части пограничной полосы: Зеленский о ситуации на Харьковщине

Силы ПВО сбили вражескую ракету над Днепропетровской областью

Силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету над Днепропетровской областью Украины.

Война •   •  16193 просмотра
Силы ПВО сбили вражескую ракету над Днепропетровской областью

Часть оккупированного Бердянска осталась без воды

Часть временно оккупированного Бердянска осталась без водоснабжения из-за аварии на водопроводе.

Общество •   •  18227 просмотра
Часть оккупированного Бердянска осталась без воды

В Украине обсуждается вопрос относительно вероятного повышения тарифа на электроэнергию

В Украине обсуждают возможное повышение тарифов на электроэнергию в течение месяца из-за потребности в средствах на подготовку к осенне-зимнему периоду и ремонт поврежденных обстрелами энергетических объектов.

Экономика •   •  22256 просмотра
В Украине обсуждается вопрос относительно вероятного повышения тарифа на электроэнергию

Кулеба провел разговор с новым главой МИД Португалии по имплементации "формулы мира"

Кулеба обсудил с новым министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелом имплементацию "мирной формулы" Украины и двустороннюю повестку дня, включая поддержку Португалией заявки Украины на членство в ЕС.

политика •   •  18982 просмотра
Кулеба провел разговор с новым главой МИД Португалии по имплементации "формулы мира"

Галущенко о ситуации в энергосистеме: летом будет сложная ситуация

Энергетическая система Украины столкнется с трудностями летом, как и зимой, из-за возможных обстрелов и повреждений, что приведет к ограничениям и экономному использованию электроэнергии.

Общество •   •  19942 просмотра
Галущенко о ситуации в энергосистеме: летом будет сложная ситуация