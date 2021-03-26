МИД сделал заявление к седьмой годовщине резолюции ГА ООН "Территориальная целостность Украины"

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“27 марта 2014 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию „Территориальная целостность Украины“. Эта резолюция стала первым знаковым ответом международного сообщества на начало вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Выразив решительный протест в связи с дерзким нарушением Москвой основополагающих принципов и норм международного права, Генассамблея ООН признала псевдо-референдум о статусе Крыма незаконным, четко подтвердила суверенитет, политическую независимость, единство и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ”, — заявили в ведомстве.

Детали

Дипломаты подчеркивают, что, несмотря на непризнание и осуждение попытки аннексии со стороны международного сообщества, Кремль “не только не прекратил временную оккупацию Крыма, а наоборот с особой дерзостью и исключительным цинизмом обостряет ситуацию на полуострове”.

“Систематические политические преследования, безосновательные обыски, задержания и аресты оппонентов оккупации, вытеснение независимых СМИ, введение политики культурного уничтожения этнических украинцев и крымских татар, откровенная дискриминация по религиозным признакам стали нормой жизни на Крымском полуострове. Такая агрессивная политика направлена на запугивание населения, подавления любых проявлений несогласия с российской оккупационной администрацией”, — отмечают в дипведомством.

Кроме того, отмечается, что для закрепления своего контроля над Крымом Москва грубо нарушает нормы международного гуманитарного права, в частности прибегает к планомерному переселению лояльного российского населения на полуостров с целью изменения его демографического состава, регулярного проведения незаконных выборов и военных призывов на оккупированной территории, противоправного отчуждения собственности в пользу близких кремлевскому режиму субъектов государства-агрессора.

В МИД подчеркивают также, что масштабная милитаризация превращает полуостров на военную базу, которая угрожает безопасности и стабильности всего региона.

Россия также продолжает вооруженную агрессию против Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, подрывая основополагающие принципы международного права, на которых базируются современные международные отношения, мировая безопасность и международный порядок.

Эти международно-противоправные действия Российской Федерации побудили Генеральную Ассамблею ООН одобрить в 2016-2020 годах резолюции 71/205, 72/190, 73/263, 74/168, 75/192 “Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина” и 73/194, 74/17, 75/29 “Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей”, в которых ГА ООН осудила временную оккупацию и милитаризацию Крыма, нарушение российской оккупационной администрацией прав человека и основных свобод, призвала РФ выполнять свои обязательства как государства-оккупанта в соответствии с международным правом.

“Украина будет продолжать принимать все меры в соответствии с международным правом для противодействия агрессии РФ, защиты прав украинских граждан, восстановления своей территориальной целостности и обеспечения полного возмещения Россией убытков, причиненных ее противоправными действиями”, — отметили в Министерстве.

Что было раньше

Президент Украины Владимир Зеленский накануне издал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года “О Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя”.

Стратегия определяет приоритеты для государства по защите прав и свобод человека, нарушенных вследствие временной оккупации Крымского полуострова, а также основные направления соответствующей экономической, социальной, гуманитарной, экологической, информационной, оборонной и безопасности.