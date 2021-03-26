МЗС зробило заяву до сьомої річниці резолюції ГА ООН "Територіальна цілісність України"

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“27 березня 2014 року Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй схвалила резолюцію „Територіальна цілісність України“. Ця резолюція стала першою знаковою відповіддю міжнародного співтовариства на початок збройної агресії Російської Федерації проти України. Висловивши рішучий протест у зв’язку із зухвалим порушенням Москвою основоположних принципів та норм міжнародного права, Генасамблея ООН визнала псевдо-референдум про статус Криму незаконним, чітко підтвердила суверенітет, політичну незалежність, єдність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів”, — заявили у відомстві.

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Дипломати підкреслюють, що, попри невизнання та засудження спроби анексії з боку міжнародної спільноти, Кремль “не лише не припинив тимчасову окупацію Криму, а навпаки з особливою зухвалістю та винятковим цинізмом загострює ситуацію на півострові”.

“Систематичні політичні переслідування, безпідставні обшуки, затримання і арешти опонентів окупації, витіснення незалежних ЗМІ, запровадження політики культурного знищення етнічних українців та кримських татар, відверта дискримінація за релігійними ознаками стали нормою життя на Кримському півострові. Така агресивна політика спрямована на залякування населення Криму, придушення будь-яких проявів незгоди з російською окупаційною адміністрацією”, — зазначають у дипвідомстві.

Крім того, зазначається, що для закріплення свого контролю над Кримом Москва грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права, зокрема вдається до планомірного переселення лояльного російського населення на півострів з метою зміни його демографічного складу, регулярного проведення незаконних виборів і військових призовів на окупованій території, протиправного відчуження власності на користь близьких кремлівському режиму суб’єктів держави-агресора.

У МЗС підкреслюють також, що масштабна мілітаризація перетворює півострів на військову базу, яка загрожує безпеці і стабільності всього регіону.

Росія також продовжує збройну агресію проти України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, підриваючи основоположні принципи міжнародного права, на яких базуються сучасні міжнародні відносини, світова безпека та міжнародний порядок.

Ці міжнародно-протиправні дії Російської Федерації спонукали Генеральну Асамблею ООН схвалити в 2016-2020 роках резолюції 71/205, 72/190, 73/263, 74/168, 75/192 “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна” та 73/194, 74/17, 75/29 “Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Україна, а також частин Чорного та Азовського морів”, в яких ГА ООН засудила тимчасову окупацію та мілітаризацію Криму, порушення російською окупаційною адміністрацією прав людини і основоположних свобод, закликала РФ виконувати свої зобов’язання як держави-окупанта відповідно до міжнародного права.

“Україна продовжуватиме вживати всіх заходів відповідно до міжнародного права для протидії агресії РФ, захисту прав українських громадян, відновлення своєї територіальної цілісності та забезпечення повного відшкодування Росією збитків, завданих її протиправними діями”, — наголосили в Міністерстві.

Що було раніше

Президент України Володимир Зеленський напередодні видав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року “Про Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя”.

Стратегія визначає пріоритети для держави щодо захисту прав і свобод людини, порушених внаслідок тимчасової окупації Кримського півострова, а також головні напрямки відповідної економічної, соціальної, гуманітарної, екологічної, інформаційної, оборонної та безпекової політики.