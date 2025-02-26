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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре

Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре

Киев  •  УНН

 • 3509 просмотра

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НАПК имеет механизм проверки необоснованных активов госслужащих через мониторинг деклараций и образа жизни. В случае выявления нарушений дело передается в САП и ВАКС для возможной конфискации имущества.

После серии журналистских расследований о сомнительном происхождении имущества заместителя министра юстиции Андрея Гайченко, зарегистрированного на его родственников, встал вопрос, сможет ли НАПК инициировать конфискацию этих активов, если незаконность их происхождения будет подтверждена.

О механике работы НАПК в случаях, когда есть сомнения относительно необоснованных активов госслужащего или если задекларированные доходы чиновника или его близких превышают их официальные доходы для УНН рассказала Екатерина Бутко, Председатель Общественного совета при НАПК:

"На практике это работает так: НАПК проводит мониторинг образа жизни или полную проверку декларации, видит имущество, по которому есть вопросы, хватит ли состояния у человека на это. НАПК оценивает это, предоставляет вопросы к собственно декларанту, спрашивает, откуда средства на это имущество. Декларант дает объяснения по этому поводу. Проверяется также, могли ли близкие родственники иметь и помочь с покупкой этого имущества.

В случае, если решается, что нет, никаких близких родственников нет, которые могли бы помочь с покупкой этого имущества, если у декларанта нет средств на это имущество и вообще нет у него адекватных объяснений, откуда средства на это имущество взялись, то тогда НАПК направляет все это в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

САП со своей стороны проверяет и смотрит все материалы, которые предоставила НАПК, проверяет через свои возможности и базы данных. В случае, если они соглашаются, что да, не было возможности приобрести это имущество и нет средств на приобретение этого имущества, и именно в нормальных суммах (здесь важно, что САП может не согласиться и будет считать, что недостаточно доказательств, которые говорят о том, что это имущество приобретено незаконно), САП подает иск в Высший антикоррупционный суд о гражданской конфискации, и там уже доказывают в суде, что средств на приобретение этого имущества не было.

Если суд удовлетворяет эти доказательства и соглашается с Прокуратурой, то тогда имущество конфискуется. Человек может обжаловать это в Апелляционной палате. Если и Апелляционная палата говорит, что нет, не было средств на приобретение имущества, то тогда это уже окончательно конфискуется".

Отметим, что подобные прецеденты уже существуют. В частности, ВАКС ранее конфисковал активы ряда должностных лиц, если те не смогли объяснить источники происхождения средств на приобретение дорогостоящего имущества.

То есть, если НАПК сможет доказать сомнительное происхождение средств на приобретение семьей Гайченко земельных участков, квартир и домов, по аналогии с другими делами, суд может принять решение о спецконфискации имущества в пользу государства.

Поэтому ключевую роль в этом деле будут играть доказательства, собранные НАПК и НАБУ, а также то, готово ли Министерство юстиции способствовать прозрачному расследованию деятельности своего заместителя.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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