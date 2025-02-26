Чи може НАЗК конфіскувати майно заступника міністра юстиції Гайченка? Експертно про процедуру

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НАЗК має механізм перевірки необґрунтованих активів держслужбовців через моніторинг декларацій та способу життя. У разі виявлення порушень справа передається до САП та ВАКС для можливої конфіскації майна.

Після серії журналістських розслідувань про сумнівне походження майна заступника міністра юстиції Андрія Гайченка, зареєстрованого на його родичів, постало питання, чи зможе НАЗК ініціювати конфіскацію цих активів, якщо незаконність їхнього походження буде підтверджено.

Про механіку роботи НАЗК у випадках, коли є сумніви щодо необґрунтованих активів держслужбовця або якщо задекларовані статки посадовця чи його близьких перевищують їхні офіційні доходи для УНН розповіла Катерина Бутко, Голова Громадської ради при НАЗК:

"На практиці це працює так: НАЗК проводить моніторинг способу життя або повну перевірку декларації, бачить майно, щодо якого є питання, чи вистачить статків у людини на це. НАЗК оцінює це, надає запитання до власне декларанта, запитує, звідки кошти на це майно. Декларант надає пояснення щодо цього. Перевіряється також, чи близькі родичі могли мати і допомогти з купівлею цього майна.

У разі, якщо вирішується, що ні, жодних близьких родичів немає, які б могли допомогти з купівлею цього майна, якщо в декларанта немає коштів на це майно і взагалі немає в нього адекватних пояснень, звідки кошти на це майно взялися, то тоді НАЗК направляє все це до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

САП зі свого боку перевіряє і дивиться всі матеріали, які надала НАЗК, перевіряє через свої можливості і бази даних. У разі, якщо вони погоджуються, що так, не було можливості придбати це майно і немає коштів на придбання цього майна, і саме в нормальних сумах (тут важливо, що САП може не погодитись і буде вважати, що недостатньо доказів, які говорять про те, що це майно набуте незаконно), САП подає позов до Вищого антикорупційного суду про цивільну конфіскацію, і там уже доводять у суді, що коштів на придбання цього майна не було.

Якщо суд задовольняє ці докази і погоджується із Прокуратурою, то тоді майно конфіскується. Людина може оскаржити це в Апеляційній палаті. Якщо й Апеляційна палата каже, що ні, не було коштів на придбання майна, то тоді це вже остаточно конфіскується".

Зазначимо, що подібні прецеденти вже існують. Зокрема, ВАКС раніше конфіскував активи низки посадовців, якщо ті не змогли пояснити джерела походження коштів на придбання дорогого майна.

Тобто, якщо НАЗК зможе довести сумнівне походження коштів на придбання родиною Гайченка земельних ділянок, квартир та будинків, за аналогією з іншими справами, суд може ухвалити рішення про спецконфіскацію майна на користь держави.

Тож ключову роль у цій справі відіграватимуть докази, зібрані НАЗК та НАБУ, а також те, чи готове Міністерство юстиції сприяти прозорому розслідуванню діяльності свого заступника.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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