МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Министерство обороны Украины в 2022 году заключило около 180 контрактов на закупку боеприпасов, а в прошлом году почти в два раза меньше - более 90. Об этом пресс-служба МОУ сообщила в ответ на запрос УНН.

"На закупку боеприпасов в 2022 году заключено около 180 государственных контрактов. В 2023 году заключено более 90 государственных контрактов", - говорится в ответе на запрос.

Всего же в течение 2022-2023 годов Департамент заключил более 640 государственных контрактов на закупку оружия и боеприпасов. По состоянию на 6 марта 2024 года, из них выполнено около 300.

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что количество заключенных контрактов могло уменьшиться из-за того, что Украина ожидала поставки артиллерийских снарядов от международных партнеров.

"Скорее всего, рассчитывали, как всегда, на поддержку со стороны стран запада. Скорее всего, расчет был как раз на 1 млн снарядов от ЕС, его бесплатную поставку. Поэтому решили "сэкономить" бюджетные средства. Но это привело к такому понятию как снарядный голод для ВСУ, когда стрелять нечем и, соответственно, огневое преимущество противника 1 к 5, то есть противник имел возможность за сутки выпускать 10 тысяч снарядов, мы отвечать - 2 тысячами", - объясняет эксперт.

Также на количество заключенных контрактов, по мнению эксперта, могла повлиять коррупционная составляющая. Он отметил, что для ее избежания должна проверять СБУ и Служба внешней разведки.

"Это не вопрос к МОУ. Любой контракт проверяется спецслужбами на момент возможных коррупционных рисков и тут вопрос - почему раньше они этого не делали. Любой контракт, нашли контрагента - это проверяется в условиях глобального мира за сутки-двое", - говорит эксперт.

К тому же, эксперты в комментариях УНН отметили, что рынок вооружения - это большая монополия, где любой не сможет заключить контракт на поставку. Поэтому Украине трудно закупать оружие и боеприпасы на международном рынке. Кроме того, россия всеми способами пытается помешать продаже Украине крайне необходимых боеприпасов, особенно советского образца. Как известно, склады с такими боеприпасами есть в Балканских странах, однако они отказываются напрямую продавать снаряды Украине. Купить боеприпасы в этих странах МОУ может только через страны-посредники.

Добавим

Абсолютное государственное вооружение ВСУ до начала полномасштабного вторжения было в той или иной степени советским наследием. Поэтому само вооружение, запчасти к нему и боеприпасы производятся в большей степени на территории бывших государственных членов Варшавского договора.

Часть государств, где есть необходимые Украине боеприпасы, являются враждебными - рф и беларусь. От других постсоциалистических стран, вступивших в ЕС (Польша, Чехия и др.), Украина получала всю посильную помощь.

Однако, остается группа балканских государств, которые, несмотря на евроинтеграционные процессы в некоторых из них и поддержку Украины, до сих пор находятся под сильным влиянием российской федерации. В этих государствах друзья россии до сих пор у власти и существенно влияют на политику своих стран. На практике это проявляется в том, что при увеличении поддержки Украины они отказываются напрямую поставлять нам вооружение и боеприпасы. Поэтому Украина вынуждена закупать боеприпасы в этих странах через ряд посредников.