Минобороны Британии использовало меньше половины денег из фонда для Украины - СМИ

Минобороны Великобритании не использовало более половины международного военного фонда в размере 900 миллионов фунтов стерлингов, который предназначен для Украины. Об этом заявляет The Guardian, сообщает УНН.

Более половины военного фонда Украины в 900 миллионов фунтов стерлингов, которым управляет Министерство обороны Великобритании, не было использовано из-за бюрократических задержек с выдачей контрактов - сообщает The Guardian.

Отмечается, что международный фонд для Украины, который возглавляет Великобритания, насчитывает девять стран среди своих доноров. Критики утверждают, что доставка оружия на передовую идет медленно.

Из 900 миллионов фунтов стерлингов, пожертвованных правительствами за последние два года, из которых 500 миллионов фунтов стерлингов поступило от Великобритании, только 404 миллиона фунтов стерлингов было выделено или потрачено - заявляет The Guardian.

Сообщается, что министры признали, что часть оборудования, предусмотренного в подписанных контрактах, не попадет в Украину до весны следующего года.

По словам представителей Минобороны, задержки были вызваны необходимостью оценить каждую из огромного количества оборонных компаний, которые подали заявки на контракты.

Теневой министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили обвинил министерство обороны в том, что оно действует "медленно".

Великобритания едина в поддержке Украины и против российской агрессии. Поскольку Россия усиливает свои нападения на Украину, ее союзники должны ускорить военную поддержку. Зато правительство Великобритании медлит с передачей крайне важного нового оборудования в руки украинцев - сказал Хили.

Международный фонд для Украины был создан в августе 2022 года для финансирования военной подготовки и оснащения Украины после российского вторжения в феврале того же года.

Он был задуман как "гибкий фонд с низкой бюрократией", управляемый Министерством обороны от имени исполнительной группы, в которую входят Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция и Литва.

Дополнение

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что США пришлют Украине оружие "немедленно", если запрос на финансирование помощи Украине будет одобрен Конгрессом.

Первые снаряды из чешской инициативы боеприпасов Украина может получить в июне этого года.