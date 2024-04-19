США пришлют оружие Украине "немедленно", как только Конгресс примет финансирование - Белый Дом

США пришлют Украине оружие "немедленно", если запрос на финансирование помощи Украине будет одобрен Конгрессом. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер журналистам в пятницу, передает УНН.

Сразу. Сразу. - заверила Жан-Пьер в ответ на вопрос журналиста о сроках поставки.

Детали

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также заверила, что они осознают насколько критически важным для Украины является время. И поблагодарила Палату представителей, которая должна рассмотреть и утвердить резолюцию о помощи Украине уже завтра.

С октября, с тех пор как мы выпустили оригинальное, очевидно, приложение к национальной безопасности, мы четко уточнили, насколько важно было получить помощь от Украины храбрым людям Украины, которые воюют. которые борются за свою демократию, очевидно, мы говорим, что это критично, потому что они теряют позиции из-за бездействия Конгресса. Мы очень благодарны за то, что Палата движется, что она движется двухпартийным путем он сразу подпишет". - отметила Жан-Пьер.

Дополнительно

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, похоже, собирается продвинуть в эти выходные законопроект о предоставлении помощи Киеву, Израилю и другим союзникам в размере 95 миллиардов долларов, несмотря на бурю протеста со стороны жестких республиканцев, которая может привести к попытке его отстранения.

Процедурное голосование в пятницу, которое прошло 316-94 голосами при большей поддержке демократов, чем республиканцев, которые имеют незначительное большинство, продвинуло пакет, подобный мерам, принятым Сенатом, где большинство составляли демократы, в феврале.

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Отметим, что кроме помощи союзникам, пакет содержит положения о передаче замороженных российских активов Украине и санкции против ХАМАС и Ирана, а также заставить китайскую ByteDance продать социальную сеть TikTok, иначе ее запретят в США.

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