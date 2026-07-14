МИД подтвердил ранение двух украинцев в результате иранских ударов по танкерам

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили ранение двух украинцев в результате иранских ракетных ударов по нефтяным танкерам ОАЭ в Ормузском проливе, о чем сообщил глава МИД Андрей Сибига, выступив с осуждающим заявлением, пишет УНН.

Мы решительно осуждаем ракетные удары Ирана по нефтяным танкерам Объединенных Арабских Эмиратов в Ормузском проливе, в результате которых были ранены двое граждан Украины. Наши дипломатические учреждения в ОАЭ и Омане тесно сотрудничают с соответствующими органами власти для оказания необходимой помощи пострадавшим украинцам - написал Сибига в X.

Министр подчеркнул, что "нападения на коммерческое судоходство угрожают региональной стабильности, свободе судоходства и глобальной энергетической безопасности".

"Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и полной разблокировке пролива", – указал Сибига.

Иранские ракеты попали в два танкера ОАЭ в Ормузском проливе, есть погибший и раненые украинцы