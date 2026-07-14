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МИД подтвердил ранение двух украинцев в результате иранских ударов по танкерам

Киев • УНН

 • 13969 просмотра

Министр иностранных дел Андрей Сибига осудил ракетные удары Ирана по нефтяным танкерам ОАЭ в Ормузском проливе. В результате атаки ранены двое граждан Украины.

МИД подтвердил ранение двух украинцев в результате иранских ударов по танкерам

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили ранение двух украинцев в результате иранских ракетных ударов по нефтяным танкерам ОАЭ в Ормузском проливе, о чем сообщил глава МИД Андрей Сибига, выступив с осуждающим заявлением, пишет УНН.

Мы решительно осуждаем ракетные удары Ирана по нефтяным танкерам Объединенных Арабских Эмиратов в Ормузском проливе, в результате которых были ранены двое граждан Украины. Наши дипломатические учреждения в ОАЭ и Омане тесно сотрудничают с соответствующими органами власти для оказания необходимой помощи пострадавшим украинцам

- написал Сибига в X.

Министр подчеркнул, что "нападения на коммерческое судоходство угрожают региональной стабильности, свободе судоходства и глобальной энергетической безопасности".

"Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и полной разблокировке пролива", – указал Сибига.

Иранские ракеты попали в два танкера ОАЭ в Ормузском проливе, есть погибший и раненые украинцы14.07.26, 03:55 • 26084 просмотра

Юлия Шрамко

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