МИД подтвердил ранение двух украинцев в результате иранских ударов по танкерам
Киев • УНН
Министр иностранных дел Андрей Сибига осудил ракетные удары Ирана по нефтяным танкерам ОАЭ в Ормузском проливе. В результате атаки ранены двое граждан Украины.
В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили ранение двух украинцев в результате иранских ракетных ударов по нефтяным танкерам ОАЭ в Ормузском проливе, о чем сообщил глава МИД Андрей Сибига, выступив с осуждающим заявлением, пишет УНН.
Мы решительно осуждаем ракетные удары Ирана по нефтяным танкерам Объединенных Арабских Эмиратов в Ормузском проливе, в результате которых были ранены двое граждан Украины. Наши дипломатические учреждения в ОАЭ и Омане тесно сотрудничают с соответствующими органами власти для оказания необходимой помощи пострадавшим украинцам
Министр подчеркнул, что "нападения на коммерческое судоходство угрожают региональной стабильности, свободе судоходства и глобальной энергетической безопасности".
"Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и полной разблокировке пролива", – указал Сибига.
Иранские ракеты попали в два танкера ОАЭ в Ормузском проливе, есть погибший и раненые украинцы14.07.26, 03:55 • 26084 просмотра