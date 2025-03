Microsoft продолжит участвовать в тендере на контракт с Пентагоном

“Мы считаем, что люди, которые защищают нашу страну, нуждаются в нашей поддержке и заслуживают ее”, — отметил Смит в своем заявлении, размещенном в блоге Microsoft. “Кроме того, уйти с этого рынка означает уменьшить наши возможности по вовлечению в публичное обсуждение на тему того, как можно лучше использовать новые технологии в ответственной манере”, — заявил президент корпорации. “Мы не собираемся отказываться от будущего”, — подчеркнул Смит, добавив, что его компания, наоборот, хочет помогать строить его.

Ранее группа сотрудников Microsoft опубликовала письмо, в котором призвала компанию снять свою кандидатуру с тендера, утверждая, что корпорация не должна участвовать в проектах в оборонной сфере. Кроме того, сотрудники обвинили Microsoft в недостаточной транспарентности. По их словам, рядовые работники могут никогда не узнать, используются ли результаты их труда для военных нужд и применяются ли они с целью причинить вред людям.

. @Microsoft believes that the people who protect and defend the US should have access to the nation’s best technology. At the same time, we are deeply committed to working with the US gov’t to ensure that AI is used in a responsible and ethical way. https://t.co/KrAoJgQrnc

