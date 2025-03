Microsoft продовжить брати участь в тендері на контракт з Пентагоном

“Ми вважаємо, що люди, які захищають нашу країну, потребують нашої підтримки і заслуговують її”, — зазначив Сміт в своїй заяві, розміщеній в блозі Microsoft. “Крім того, піти з цього ринку означає зменшити наші можливості по залученню в публічне обговорення на тему того, як можна краще використовувати нові технології у відповідальній манері”, — заявив президент корпорації. “Ми не збираємося відмовлятися від майбутнього”, — підкреслив Сміт, додавши, що його компанія, навпаки, хоче допомагати будувати його.

Раніше група співробітників Microsoft опублікувала лист, в якому закликала компанію зняти свою кандидатуру з тендеру, стверджуючи, що корпорація не повинна брати участь в проектах в оборонній сфері. Крім того, співробітники звинуватили Microsoft в недостатній прозорості. За їх словами, рядові працівники можуть ніколи не дізнатися, чи використовуються результати їх праці для військових потреб і чи застосовуються вони з метою завдати шкоди людям.

