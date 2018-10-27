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Microsoft продовжить брати участь в тендері на контракт з Пентагоном

Microsoft продовжить брати участь в тендері на контракт з Пентагоном

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Американська корпорація Microsoft не збирається, незважаючи на критику, відмовлятися від участі в тендері на укладення з Пентагоном 10-річного контракту вартістю близько 10 млрд доларів про надання оборонному відомству послуг в області віддалених обчислень. Про це заявив в п’ятницю президент компанії Бред Сміт, передає УНН.

“Ми вважаємо, що люди, які захищають нашу країну, потребують нашої підтримки і заслуговують її”, — зазначив Сміт в своїй заяві, розміщеній в блозі Microsoft. “Крім того, піти з цього ринку означає зменшити наші можливості по залученню в публічне обговорення на тему того, як можна краще використовувати нові технології у відповідальній манері”, — заявив президент корпорації. “Ми не збираємося відмовлятися від майбутнього”, — підкреслив Сміт, додавши, що його компанія, навпаки, хоче допомагати будувати його.

Раніше група співробітників Microsoft опублікувала лист, в якому закликала компанію зняти свою кандидатуру з тендеру, стверджуючи, що корпорація не повинна брати участь в проектах в оборонній сфері. Крім того, співробітники звинуватили Microsoft в недостатній прозорості. За їх словами, рядові працівники можуть ніколи не дізнатися, чи використовуються результати їх праці для військових потреб і чи застосовуються вони з метою завдати шкоди людям.

.@Microsoft believes that the people who protect and defend the U.S. should have access to the nation’s best technology. At the same time, we are deeply committed to working with the U.S. gov’t to ensure that AI is used in a responsible and ethical way. https://t.co/KrAoJgQrnc

— Brad Smith (@BradSmi) 26 жовтня 2018 р.

Як повідомляв УНН, голова Amazon заявив, що його компанія не відмовиться від співпраці з Пентагоном.

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