Мадрид присоединится к календарю Формулы-1 в 2026 году

Формула-1 представила обновленный календарь сезона 2026 года, в котором снова запланировано 24 Гран-при. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

В 2026 году новый сезон стартует не в Бахрейне, как в предыдущие годы, а в Австралии.

Сезон Формулы-1 2026 года начнется в Мельбурне в марте и снова будет включать 24 гонки – отмечает издание.

Первый этап – Гран-при Австралии – состоится 6–8 марта, а завершится сезон традиционно в Абу-Даби 4–6 декабря.

Одной из главных новаций станет появление в календаре Мадрида.

Мадрид, который в последний раз принимал гонки Формулы-1 в 1981 году, входит в расписание 11–13 сентября – отмечается в материале.

Для этого в испанской столице строят совершенно новую трассу.

Новая трасса "Мадринг", включающая как уличные, так и не уличные участки, находится в стадии строительства и станет единственным новым местом проведения в календаре в 2026 году – сообщает The Guardian.

Вместо Мадрида из календаря выпала гонка в Италии.

Он заменит Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле, который выпал из списка из 24 гонок после победы Макса Ферстаппена в мае – добавляет издание.

Таким образом, Испания будет принимать два этапа сезона – новый в Мадриде и традиционный в Барселоне.

Это также будет одна из двух гонок в Испании, при этом трасса Каталонии в Барселоне остается в повестке дня следующего сезона, по крайней мере – в течение выходных 12–14 июня – говорится в публикации.

Дополнительно

Сезон 2026 года станет новой вехой в истории Формулы-1 из-за введения новых технических регламентов.

2026 год станет новой эрой для Формулы-1, где мы станем свидетелями совершенно нового набора правил для нашего вида спорта, автомобилей и двигателей, которые будут работать на 100% экологически чистом топливе – заявил Президент Формулы-1 Стефано Доменикали.

По его словам, календарь обновился не только за счет Мадрида.

Мы рады приветствовать Мадрид в календаре и видеть, как такие огромные автомобильные бренды, как Audi, Cadillac и Ford, присоединяются к стартовой решетке Формулы-1 – сказал Доменикали.

Он также подчеркнул глобальность и зрелищность следующего чемпионата.

Это обещает быть незабываемый сезон, где мы снова соберемся вместе на 24 удивительных мировых трассах, чтобы наблюдать, как лучшие пилоты мира доводят свои силы до предела и создают невероятные гонки колесо в колесо для миллионов наших болельщиков по всему миру – добавил он.

Другие изменения также касаются графика отдельных этапов. В частности, перенесен Гран-при Канады.

Гран-при Канады также перенесен с обычной даты в июне на 22–24 мая, после Майами в расписании, в рамках постоянных усилий этого вида спорта по сокращению выбросов углерода – объясняет The Guardian.

Гран-при Монако, одна из самых престижных гонок в мире автоспорта, в 2026 году состоится 5–7 июня.

Также в августе в последний раз примут Гран-при Нидерланды, которое вернулось только в 2021 году после долгого перерыва.

Гран-при Нидерландов в Зандворте в последний раз состоится 21–23 августа – сообщается в статье.

А британский этап в Сильверстоуне соберет фанатов с 3 по 5 июля.

Справка

Формула-1 в 2026 году переходит на новый технический регламент, который предусматривает использование полностью экологического топлива и новую архитектуру силовых агрегатов. Участие в чемпионате подтвердили новые производители, в частности Cadillac, Audi и Ford.