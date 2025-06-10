Мадрид приєднається до календаря Формули-1 у 2026 році

Формула-1 представила оновлений календар сезону 2026 року, в якому знову заплановано 24 Гран-прі. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

У 2026 році новий сезон стартує не в Бахрейні, як у попередні роки, а в Австралії.

Сезон Формули-1 2026 року розпочнеться в Мельбурні в березні та знову включатиме 24 гонки – зазначає видання.

Перший етап – Гран-прі Австралії – відбудеться 6–8 березня, а завершиться сезон традиційно в Абу-Дабі 4–6 грудня.

Однією з головних новацій стане поява в календарі Мадрида.

Мадрид, який востаннє приймав гонки Формули-1 у 1981 році, входить до розкладу 11–13 вересня – наголошується в матеріалі.

Для цього в іспанській столиці будують абсолютно нову трасу.

Нова траса "Мадрінг", що включає як вуличні, так і не вуличні ділянки, перебуває в стадії будівництва та стане єдиним новим місцем проведення в календарі у 2026 році – повідомляє The Guardian.

Замість Мадрида з календаря випала гонка в Італії.

Він замінить Гран-прі Емілії-Романьї в Імолі, який випав зі списку з 24 гонок після перемоги Макса Ферстаппена у травні – додає видання.

Таким чином, Іспанія прийматиме два етапи сезону – новий у Мадриді та традиційний у Барселоні.

Це також буде одна з двох гонок в Іспанії, при цьому траса Каталонії в Барселоні залишається в порядку денному наступного сезону, принаймні – протягом вихідних 12–14 червня – йдеться у публікації.

Додатково

Сезон 2026 року стане новою віхою в історії Формули-1 через запровадження нових технічних регламентів.

2026 рік стане новою ерою для Формули-1, де ми станемо свідками абсолютно нового набору правил для нашого виду спорту, автомобілів та двигунів, які будуть працювати на 100% екологічно чистому паливі – заявив Президент Формули-1 Стефано Доменікалі.

За його словами, календар оновився не лише за рахунок Мадрида.

Ми раді вітати Мадрид у календарі та бачити, як такі величезні автомобільні бренди, як Audi, Cadillac та Ford, приєднуються до стартової решітки Формули-1 – сказав Доменікалі.

Він також підкреслив глобальність та видовищність наступного чемпіонату.

Це обіцяє бути незабутній сезон, де ми знову зберемося разом на 24 дивовижних світових трасах, щоб спостерігати, як найкращі пілоти світу доводять свої сили до межі та створюють неймовірні гонки колесо в колесо для мільйонів наших уболівальників по всьому світу – додав він.

Інші зміни також стосуються графіку окремих етапів. Зокрема, перенесено Гран-прі Канади.

Гран-прі Канади також перенесено зі звичайної дати в червні на 22–24 травня, після Маямі в розкладі, в рамках постійних зусиль цього виду спорту щодо скорочення викидів вуглецю – пояснює The Guardian.

Гран-прі Монако, одна з найбільш престижних гонок у світі автоспорту, у 2026 році відбудеться 5–7 червня.

Також у серпні востаннє приймуть Гран-прі Нідерланди, яке повернулося лише в 2021 році після довгої перерви.

Гран-прі Нідерландів у Зандворті востаннє відбудеться 21–23 серпня – повідомляється у статті.

А британський етап у Сільверстоуні збере фанатів з 3 по 5 липня.

Довідка

Формула-1 у 2026 році переходить на новий технічний регламент, який передбачає використання повністю екологічного палива та нову архітектуру силових агрегатів. Участь у чемпіонаті підтвердили нові виробники, зокрема Cadillac, Audi і Ford.