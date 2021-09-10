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Кремль отреагировал на слова Зеленского о вероятности полноценной войны с Россией

Кремль отреагировал на слова Зеленского о вероятности полноценной войны с Россией

Киев  •  УНН

 • 92894 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Рассуждения о возможности войны России и Украины являются “апокалиптическими”, Кремль “не хотел бы им предаваться”. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Детали

Пескову задали вопрос, видят ли такую опасность в Кремле. “Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям”, — заметил он в ответ.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что в Кремле с сожалением восприняли подобное заявление украинского лидера.

Контекст

Ранее президент Украины заявил, что допускает вероятность полноценной войны с Россией и считает, что это было бы “наибольшей ошибкой”.

На вопрос, чувствует ли он, что есть реальная вероятность полноценной войны с Россией, Зеленский ответил: “Считаю, что может быть. Так и есть. Мне кажется, что 2014 год был шагом вперед в этом вопросе со стороны России и затем благодаря украинцам — шагом назад. Их было остановлено”.

Зеленский считает, что это будет самая большая ошибка РФ.

“После этого никогда не будет существовать соседства РФ, Украины и Беларуси. Если будет мощная эскалация со стороны России... Это самое страшное, что может быть, но, к сожалению, такая вероятность есть”, — сказал Зеленский.

Эскалация весной

Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной. Такие действия РФ вызвали беспокойство Запада и НАТО. По данным руководства ЕС и Украины, Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих. Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях “контрольными проверками”. Москва 22 апреля объявила об отводе войск. Президент Украины Владимир Зеленский после этого указал, что Украина всегда бдительна, однако приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе.

Министр обороны Украины Андрей Таран 12 мая заявил, что Россия очень медленно отводит войска от границы с Украиной, тогда можно было говорить об отводе всего 4 тысяч военных с этого участка.

А на начало сентября, по словам Зеленского, на территории временно оккупированного Крыма находилось около 80 тысяч российских военных, еще 35 тыс. — на оккупированном Донбассе и десятки тысяч — у украинских границ.

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