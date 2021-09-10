Кремль відреагував на слова Зеленського про ймовірність повноцінної війни з Росією

Деталі

Пєскову поставили запитання, чи бачать таку небезпеку в Кремлі. “Ми не хотіли б вдаватися до якихось апокаліптичних очікувань”, — зауважив він у відповідь.

Прес-секретар президента РФ додав, що в Кремлі з жалем сприйняли подібну заяву українського лідера.

Контекст

Раніше президент України заявив, що допускає ймовірність повноцінної війни з Росією і вважає, що це було б “найбільшою помилкою”.

На запитання, чи відчуває він, що є реальна імовірність повноцінної війни з Росією, Зеленський відповів: “Вважаю, що може бути. Так і є. Мені здається, що 2014 рік був кроком вперед в цьому питанні з боку Росії й потім завдяки українцям — кроком назад. Їх було зупинено”.

Зеленський вважає, що це буде найбільша помилка РФ.

“Після цього ніколи не буде існувати сусідства РФ, України та Білорусі. Якщо буде потужна ескалація з боку Росії... Це найстрашніше, що може бути, але, на жаль, така ймовірність є”, — сказав Зеленський.

Ескалація навесні

Україна наприкінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною. Такі дії РФ викликали занепокоєння Заходу і НАТО. За даними керівництва ЄС та України, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців. Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях “контрольними перевірками”. Москва 22 квітня оголосила про відведення військ. Президент України Володимир Зеленський після цього вказав, що Україна завжди пильна, проте вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності та деескалації ситуації на Донбасі.

Міністр оборони України Андрій Таран 12 травня заявив, що Росія дуже повільно відводить війська від кордону з Україною, тоді можна було говорити про відвід усього 4 тисяч військових з цієї ділянки.

А на початок вересня, за словами Зеленського, на території тимчасово окупованого Криму перебувало близько 80 тисяч російських військових, ще 35 тис. — на окупованому Донбасі і десятки тисяч — біля українських кордонів.