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Зеленський заявив, що ймовірність повноцінної війни з Росією існує

Київ • УНН

 • 35002 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що є ймовірність повноцінної війни з Росією, проте це буде найбільшою помилкою РФ. Таку думку він висловив на форумі YES Brainstorming, передає кореспондент УНН.

Цитата:

На запитання, чи відчуває він, що є реальна імовірність повноцінної війни з Росією, Зеленський відповів: “Вважаю, що може бути. Так і є. Мені здається, що 2014 рік був кроком вперед в цьому питанні з боку Росії й потім завдяки українцям - кроком назад. Їх було зупинено”.

Деталі

Зеленський вважає, що це буде найбільша помилка РФ.

“Після цього ніколи не буде існувати сусідства РФ, України та Білорусі. Якщо буде потужна ескалація з боку Росії... Це найстрашніше, що може бути, але, на жаль, така ймовірність є”, — сказав Зеленський.

Доповнення

Україна наприкінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною. Такі дії РФ викликали занепокоєння Заходу і НАТО. За даними керівництва ЄС та України, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців. Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях “контрольними перевірками”. Москва 22 квітня оголосила про відведення військ. Президент України Володимир Зеленський після цього вказав, що Україна завжди пильна, проте вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності та деескалації ситуації на Донбасі.

Міністр оборони України Андрій Таран 12 травня заявив, що Росія дуже повільно відводить війська від кордону з Україною, тоді можна було говорити про відвід усього 4 тисяч військових з цієї ділянки.

А на початок вересня, за словами Зеленського, на території тимчасово окупованого Криму перебувало близько 80 тисяч російських військових, ще 35 тис. — на окупованому Донбасі і десятки тисяч — біля українських кордонів. 

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