Колумбия откроет посольство в Рамалле, признав палестинскую государственность: приказ Президента

Президент Колумбии приказал открыть посольство в Палестине. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

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Министр иностранных дел Колумбии Луис Гилберто Мурильо проинформировал, что Президент его страны Густаво Петро приказал открыть посольство в палестинском городе Рамалла.

Колумбия уже признавала Палестину как государство в предыдущих правительствах, в правительстве президента (Хуана Мануэля) Сантоса, и президент Петро дал указание, чтобы мы разместили посольство Колумбии в Рамалле, представительство Колумбии в Рамалле. Это следующий шаг, который мы собираемся сделать - заявил Луис Гилберто Мурильо.

Этот шаг является частью внешнеполитической стратегии, направленной на признание Палестинского государства вместе с другими странами.

Объявление прозвучало после признания Палестины Испанией, Ирландией и Норвегией, и восстановления отношений между Колумбией и Палестинским государством. Мурильо подчеркнул, что этот шаг не имеет целью противостоять Израилю, но является шагом в направлении мирного сосуществования двух государств.

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