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Колумбія відкриє посольство в Рамаллі, визнавши палестинську державність: наказ Президента

Колумбія відкриє посольство в Рамаллі, визнавши палестинську державність: наказ Президента

Київ • УНН

 • 22790 перегляди

Президент Колумбії Густаво Петро розпорядився відкрити колумбійське посольство в палестинському місті Рамаллах, визнавши Палестину державою.

Президент Колумбії наказав відкрити посольство у Палестині. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

Міністр закордонних справ Колумбії Луїс Гілберто Мурільо поінформував, що Президент його країни Густаво Петро наказав відкрити посольство у палестинському місті Рамалла.

Колумбія вже визнавала Палестину як державу в попередніх урядах, в уряді президента (Хуана Мануеля) Сантоса, і президент Петро дав вказівку, щоб ми розмістили посольство Колумбії в Рамаллі, представництво Колумбії в Рамаллі. Це наступний крок, який ми збираємося зробити

- заявив Луїс Гілберто Мурільо.

Цей крок є частиною зовнішньополітичної стратегії, спрямованої на визнання Палестинської держави разом з іншими країнами.

Оголошення пролунало після визнання Палестини Іспанією, Ірландією та Норвегією, та відновлення відносин між Колумбією та Палестинською державою. Мурільйо підкреслив, що цей крок не має на меті протистояти Ізраїлю, але є кроком у напрямку мирного співіснування двох держав.

Норвегія, Ірландія та Іспанія заявили, що визнають Палестинську державу, Ізраїль відкликає послів22.05.24, 13:45 • 17276 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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