Количество высланных из ЕС в 2023 году россиян выросло на треть - росСМИ

В 2023 году гражданам рф выдали более семи тысяч предписаний покинуть территорию Европейского Союза. Это на 34% больше по сравнению с показателем в 2022 году. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

За год количество выданных распоряжений выросло на 34%, годом ранее их получили 5380 россиян, а в 2021 (с которого ведется учет статистики) - 4920.

Больше всего граждан россии выслала Германия - 2000 человек. Причем за год этот показатель вырос на 154% - в 2022 году распоряжения в этой стране получили 785 россиян.

На втором месте по количеству распоряжений о высылке граждан россии - Франция. За год власти этой страны депортировали 1115 россиян. Это почти на 20% больше, чем в 2022 году, когда предписания получили 930 человек, но все же меньше, чем в 2021 году, когда из страны выслали 1 255 россиян.

Также в десятку стран, которые выдали россиянам предписания покинуть ЕС, входят Финляндия (595), Польша (485), Швеция (460), Литва (430), Хорватия (395), Австрия (300), Нидерланды (255) и Эстония (235).

Отмечается, что предписания покинуть ЕС выдаются гражданам, которые находятся на территории Евросоюза незаконно, говорится в документах Евростата. К этой категории относятся те, кто въехал в ЕС нелегально, или те, кто "въехали законно, но впоследствии остались в стране на незаконных основаниях".

Напомним

Чехия больше не будет выдавать визы и разрешения на проживание россиянам и белорусам из-за участия их стран во вторжении в Украину, за некоторыми исключениями для членов оппозиции, студентов и в гуманитарных случаях.



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