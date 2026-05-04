«Паника и злость» – как в россии реагируют на визит Зеленского в Армению
"Царь боится, но держится" - слабеет ли путин и что происходит внутри россии
14:11 • 6064 просмотра
Приднестровье как "суицидальный фронт" – эксперт оценил, есть ли угроза наступления на Украину
12:16 • 12715 просмотра
Кабмин предлагает установить новые категории водительских удостоверений
12:14 • 15700 просмотра
Удар в "сердце путинизма" – будет ли Украина атаковать москву 9 мая
4 мая, 10:10 • 16163 просмотра
Переквалификация лизинга самолетов в роялти противоречит закону и налоговым соглашениям - адвокат
4 мая, 10:02 • 20369 просмотра
На границе с Приднестровьем усиливают оборону - Силы обороны готовятся к любым сценариям
4 мая, 09:47 • 16235 просмотра
Украинские АЗС подняли цены на топливо
4 мая, 08:46 • 15644 просмотра
Зеленский заявил, что лето станет решающим для путина в отношении войны
4 мая, 07:28 • 16469 просмотра
В Европе видят угрозу проверки НАТО со стороны рф в ближайшие два года правления Трампа - СМИ
Хладнокровное террористическое нападение на гражданских — Сибига после удара рф по Мерефе напомнил, что Украина нуждается в усилении ПВО

Киев • УНН

 • 370 просмотра

В результате удара рф по Мерефе погибли 7 человек и еще десятки ранены. Андрей Сибига призвал мир помочь Украине усилить ПВО и оказать давление на агрессора.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал российский удар по Мерефе в Харьковской области "холодным террористическим нападением на гражданских без какого-либо военного оправдания", передает УНН.

россия убила по меньшей мере 6 человек и ранила еще около двух десятков в результате очередного преднамеренного удара по гражданской инфраструктуре в городе Мерефа Харьковской области. Это хладнокровное террористическое нападение на гражданских без какого-либо военного оправдания – в районе удара отсутствуют какие-либо военные объекты 

- сообщил Сибига.

По его словам, это сознательная политика террора россии против народа Украины. москва ведет кампанию убийств, разрушения и запугивания, полностью осознавая совершаемые преступления.

Каждый такой удар является прямым следствием недостаточного давления на агрессора. Промедление и нерешительность только поощряют кремль убивать еще больше мирных жителей. Это должно быть остановлено. Украина срочно нуждается в усилении возможностей противовоздушной обороны, инвестициях в оборонную промышленность и решительных шагах для ограничения экономических возможностей россии продолжать эту войну 

- добавил Сибига.

Глава МИД отметил, что неотвратимость ответственности должна быть обеспечена для всех, кто планировал, отдавал приказы и совершал такие атаки. Они должны быть установлены и привлечены к ответственности.

Не будет никакого безопасного убежища, никакого иммунитета, никакого срока давности. Россия ответит за каждую отнятую жизнь 

– резюмировал Сибига.

Число погибших в результате удара рф по Мерефе возросло до семи, под наблюдением медиков находятся 14 раненых04.05.26, 18:15 • 720 просмотров

