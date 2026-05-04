Хладнокровное террористическое нападение на гражданских — Сибига после удара рф по Мерефе напомнил, что Украина нуждается в усилении ПВО
Киев • УНН
В результате удара рф по Мерефе погибли 7 человек и еще десятки ранены. Андрей Сибига призвал мир помочь Украине усилить ПВО и оказать давление на агрессора.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал российский удар по Мерефе в Харьковской области "холодным террористическим нападением на гражданских без какого-либо военного оправдания", передает УНН.
россия убила по меньшей мере 6 человек и ранила еще около двух десятков в результате очередного преднамеренного удара по гражданской инфраструктуре в городе Мерефа Харьковской области. Это хладнокровное террористическое нападение на гражданских без какого-либо военного оправдания – в районе удара отсутствуют какие-либо военные объекты
По его словам, это сознательная политика террора россии против народа Украины. москва ведет кампанию убийств, разрушения и запугивания, полностью осознавая совершаемые преступления.
Каждый такой удар является прямым следствием недостаточного давления на агрессора. Промедление и нерешительность только поощряют кремль убивать еще больше мирных жителей. Это должно быть остановлено. Украина срочно нуждается в усилении возможностей противовоздушной обороны, инвестициях в оборонную промышленность и решительных шагах для ограничения экономических возможностей россии продолжать эту войну
Глава МИД отметил, что неотвратимость ответственности должна быть обеспечена для всех, кто планировал, отдавал приказы и совершал такие атаки. Они должны быть установлены и привлечены к ответственности.
Не будет никакого безопасного убежища, никакого иммунитета, никакого срока давности. Россия ответит за каждую отнятую жизнь
