Хладнокровное террористическое нападение на гражданских — Сибига после удара рф по Мерефе напомнил, что Украина нуждается в усилении ПВО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал российский удар по Мерефе в Харьковской области "холодным террористическим нападением на гражданских без какого-либо военного оправдания", передает УНН.

россия убила по меньшей мере 6 человек и ранила еще около двух десятков в результате очередного преднамеренного удара по гражданской инфраструктуре в городе Мерефа Харьковской области. Это хладнокровное террористическое нападение на гражданских без какого-либо военного оправдания – в районе удара отсутствуют какие-либо военные объекты

По его словам, это сознательная политика террора россии против народа Украины. москва ведет кампанию убийств, разрушения и запугивания, полностью осознавая совершаемые преступления.

Каждый такой удар является прямым следствием недостаточного давления на агрессора. Промедление и нерешительность только поощряют кремль убивать еще больше мирных жителей. Это должно быть остановлено. Украина срочно нуждается в усилении возможностей противовоздушной обороны, инвестициях в оборонную промышленность и решительных шагах для ограничения экономических возможностей россии продолжать эту войну